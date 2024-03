La vergonzosa bronca entre Quique y En-Nesyri en el Sevilla - Celta

Se ha ido Rafa Benítez y el Celta recupera la vida. Ha ganado en Sevilla remontando un gol en contra y poniendo de los nervios al equipo de Quique Sánchez Flores. Para el equipo gallego supone un gran paso en su lucha por la permanencia, todo lo contrario que el Sevilla, que se frena en seco y que aún tendrá que sufrir para mantener la categoría.

Un tanto del punta marroquí Youssef En-Nesyri a los dieciocho minutos puso por delante al Sevilla al descanso del partido de la vigésima novena jornada de LaLiga que disputa en el Sánchez-Pizjuán ante el Celta, que perdió por lesión a Javier Manquillo y que apretó mucho para que el resultado fuera otro.

Lo consiguió en la segunda mitad, en seis minutos mágicos. Carles Perez 71' y Jorgen Strand Larsen 77' pusieron por delante al Celta. En Sevilla, los nervios sigue a flor de piel y se ha visto cuando Quique Sánchez Flores ha hecho un doble cambio y en él ha quitado del campo a En-Nesyri.

Lo ha llevado fatal el único goleador del Sevilla en este partido. Quizá pensaba que podía hacer más. Pero ha sido una falta de respeto. "En veinte años de carrera pasan en las mejores y peores familias. Hay tensión siempre. Quien no se ha peleado con un padre o un hermano. No hay que sacarlo de contexto. Con un vaso de agua fría se pasa", ha dicho después Sergio Ramos.

Quique Sánchez Flores ha dado su versión y no se ha callado: "Debe entender que es un afortunado porque es titular en un equipo como el Sevilla. Aspavientos, levantar manos, pedir explicaciones... No es el lugar", ha asegurado. "Va en contra de la imagen del equipo y del club. Puedo entender que todos tenemos pulsaciones, pero no puedo permitir que alguien se sienta distinto a la hora de tener minutos. Sabemos que estamos siendo condescendientes con un jugador con una lesión de tobillo y que está jugando mermado"

El futbolista se ha marchado muy enfadado y pegando patadas a todo lo que se le ponía por delante hasta que Quique Sánchez Flores, su técnico, se ha dado cuenta y ha ido por él, a recriminarle su actitud de mal compañero En-Nesyri le ha plantado cara y todo podía haber ido a peor, sino llega a ser por la mediación de los compañerols