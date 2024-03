El duro mensaje de Luis Enrique contra El Chiringuito que no gustará a Pedrerol

Luis Enrique vuelve a ser protagonista en España porque su PSG se mide al Barcelona en unos apasionantes cuartos de final de la Champions. Por ahora se lo toma con humor, con ese humor suyo tan particular. "Tuvimos suerte porque volvemos a España, yo vuelvo a Barcelona que es la ciudad donde pasé la mayor parte de mi carrera. Me siento muy bien allí, es una muy buena noticia", aseguró el entrenador español del PSG frente a la Prensa."Sabíamos que la competición nos iba a dar un sorteo con un equipo muy difícil y de alto nivel. El cuadro tiene dos partes. En uno estamos nosotros, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Dortmund. Tendremos que demostrar que merecemos llegar más lejos en el campo. Los favoritos están en la otra parte de la tabla, será difícil de predecir. Muy interesante".

Le preguntaron por la remontada que consiguió frente a su actual equipo cuando estaba en el banquillo azulgrana "Lamentablemente esa remontada no sirvió de nada. La Juventus nos eliminó después, por lo que no fue el partido más especial de mi carrera. Nos acordamos de mí en la remontada, pero estábamos entre la vida y la muerte 15 días antes. Luego, el panorama cambió. Recuerdo el 4-0 y el 6-1. Es parte de la historia, estoy muy orgulloso de ello. No cambiaré nada en mi carrera. Probablemente podría haberlo hecho mucho mejor, pero di lo mejor de mí".

Tuvo bonitas palabras para Xavi: "No conozco el trabajo de Xavi como entrenador, él conoce el mío. Me hubiera gustado que me hubieran entrenado él, Guardiola o Arteta. Alguien como Xavi tiene el nivel, ganó el campeonato. El Barça es un gran club. Será difícil. Nunca hemos ganado la Liga de Campeones, pero ese será nuestro objetivo, no sé si habrá un club con más ambiciones que nosotros".

Y no tan bonitas para El Chiringuito cuando le preguntó un periodista del programa de Pedrerol: "Te felicito por esa pregunta, para llevarme a tu terreno, pero si empiezas con Chiringuito y Jugones", contestó Luis Enrique con risas. "Eso es territorio comanche, enemigo", continuó y rectificó: "No enemigo porque yo soy súper querido por todos los medios de comunicación: hay muchos supuestos y todo lo que tenga que pasar, pasará, pero fantástico, te felicito por tu pregunta".

Luis Enrique no quiso aclarar si se siente favorito frente al Barcelona: "Si somos favoritos o no, no me importa. Transmití mi confianza al equipo, creo que seremos mejores, con la experiencia de los jugadores en esta competición".

Le preguntaron también por Achraf: "Hakimi ha sido muy consistente durante toda la temporada, es un jugador con un potencial único. Mi estándar es exigir más a los jugadores de mi plantilla. Intento no adular a los mejores sino exigir aún más. Tengo que protegerlos más. Hakimi hizo una temporada de muy alto nivel. A veces no jugó, sabe por qué y es inteligente. Es un jugador con energía. En ataque es único, pocos laterales derechos en el mundo juegan. Me gusta él. Todavía necesita mejorar, pero estoy muy contento con él".