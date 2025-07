El polémico vídeo de Messi en la celebración del gol: "Es una vergüenza que haga eso al rival"

Lionel Messi volvió a dejar su huella en la Leagues Cup. Esta vez, lo hizo con una asistencia decisiva en la victoria de Inter Miami frente a Atlas, alcanzando así la asombrosa cifra de 388 asistencias oficiales en su carrera profesional. Un hito que lo consolida como el futbolista con más pases de gol en actividad y uno de los máximos asistentes en la historia del fútbol mundial.

El astro argentino, que regresaba tras cumplir una sanción por ausentarse del Juego de las Estrellas, fue determinante en el desarrollo del partido. Su capacidad para leer el juego, asociarse y generar peligro sigue intacta, incluso en condiciones adversas como las que se vivieron en Miami: altas temperaturas, humedad y un rival intenso.

“El otro día no me dejaron jugar… a mí me cuesta, ya que pierdo ritmo si no tengo continuidad en todos los partidos”, comentó Messi tras el encuentro, en relación con la sanción impuesta por la MLS.

A pesar de la pausa obligada, su rendimiento no se vio mermado. Su asistencia fue clave para abrir el marcador, y su influencia en el juego volvió a marcar la diferencia para un Inter Miami que se consolida en la competencia.

Messi también se tomó un momento para valorar el formato de la Leagues Cup, una competición que ha ganado atractivo en la región. “Es una copa corta y para disfrutarla”, destacó.

Con esta nueva marca, Messi suma 874 goles y 388 asistencias en 1.115 partidos oficiales, cifras que reafirman su vigencia en la élite del fútbol y su capacidad para reinventarse en cada etapa. A los 38 años, su legado sigue creciendo, y cada actuación es una prueba de que su influencia no conoce límites.

Más allá de esto, Messi también dejó una acción fea al celebrar en la cara de un rival un gol.