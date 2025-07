La última declaración de Gervasio Deferr: "No soy un violador"

Gervasio Deferr reapareció este martes en el programa “Código 10”, rompiendo siete meses de silencio tras las acusaciones anónimas de abusos sexuales y maltrato ocurridos supuestamente durante su etapa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Con voz firme, aseguró que acudió al espacio porque “es la única manera que conozco para defenderme”.

El ex gimnasta olímpico, dos veces campeón en salto de potro (Sídney 2000 y Atenas 2004) y medalla de plata en suelo en Pekín 2008, relató cómo aquella denuncia pública sacudió su carrera. Explicó que tras la publicación del caso en noviembre de 2024, se paralizaron sus proyectos profesionales, incluida la serie biográfica basada en sus memorias, y sufrió el efecto de una acusación que nunca tuvo rostro al tratarse de una persona identificada solo como “L”. Los hechos están prescritos, lo que impidió la presentación de una denuncia formal ante la justicia.

En el plató, Deferr negó con contundencia las acusaciones. Declaró haber iniciado acciones legales por difamación y defendió su inocencia con claridad: “No soy un violador y punto”. Afirmó que, aunque admite errores del pasado como adicciones o infidelidades, lo que se le acusa es muy diferente y él no puede aceptar esas imputaciones sin respuesta.

Contó además que este revés le tocó personalmente: “Todo esto me ha bloqueado otra vez. Tengo que justificar que no soy un violador, cuando nunca he tenido ninguna denuncia”. Manifestó que el daño no solo le afectó a él, sino a su entorno familiar, especialmente a su madre, visiblemente afectada por lo sucedido.

Durante la entrevista también detalló episodios de su vida personal, incluyendo momentos en los que estuvo al borde de la muerte por su consumo de sustancias y, en una ocasión, por un episodio en Brasil donde asegura que fue amenazado mortalmente.

Además, anunció que junto a su abogado ha presentado ante el Senado la llamada “ley Deferr”, una propuesta para endurecer las penas y ampliar los plazos de prescripción de delitos como injurias, que calificó de respuesta necesaria a acusaciones anónimas que destruyen vidas sin posibilidad de defensa ni rectificación.

El regreso de Deferr a la televisión, en una cadena distinta a la que produjo su serie, reflejó su intención de tomar la palabra en su propio nombre. Lo hizo para reafirmar su verdad, buscar un espacio para defenderse y reclamar el derecho a limpiar su nombre, aunque reconozca que el camino será arduo y emocionalmente complicado.