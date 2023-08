Las portadas de la prensa catalana después del pinchazo del Barça y la polémica rajada de Xavi

El empate inicial del Barcelona contra el Getafe supuso un punto que no dejó contento a Xavi Hernández. El entrenador culé explotó como nunca en rueda de prensa. "Le he dicho que estaba permitiendo muchas faltas, y a nosotros no, y por eso me ha expulsado. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio en la reglamentación nos dijeron que iban a entender más a los entrenadores, que nosotros estábamos más en tensión, que entendían que nosotros estábamos compitiendo y ellos no. Nos dijeron que iban a entender a los entrenadores y a mí no me han entendido. Yo no veo mano por ninguna parte. No se ve claro, entonces, eso también lo dijeron, que si no eran manos claras no iban a pitarlas, y la han pitado... Pasa todo al revés. Ya no me gustó la reunión del otro día con los árbitros, no me gustó y no me ha gustado hoy. No sé qué está pasando", se quejó el técnico, y después añadió: "Para mí se inventa la mano. La mano es inventada", afirmó el técnico.

Más Noticias El Barcelona no sabe marcar en Getafe (0-0)

"Nos dijeron que no irían tanto al VAR; lo que me sorprende porque el VAR es fundamental para la justicia en el fútbol. ¿Por qué van a ir menos al VAR? Eso, y que entenderían a los entrenadores y me han expulsado, y que las manos que no eran claras no las iban a pitar y la de Gavi no es clara. Creo que ha sido una injusticia muy grande y no nos podemos callar porque todo el mundo lo ha visto", añadió.

Tanto Sport como Mundo Deportivo se hicieron eco en sus respectivas portadas sobre las declaraciones de Xavi. En especial, Mundo Deportivo resaltó el titular: "Es una verguenza". Sin duda, unas palabras cuanto menos explosivas.

Por su parte, Sport enfoca su titular hacia "Batalla sin premio", pero también matiza abajo toda la polémica que existió.