Getafe - Barcelona, LaLiga en directo

El Barcelona comienza la defensa del título de Liga visitando al Getafe, en un estadio donde el equipo madrileño se lo suele poner muy difícil. Es más, en los dos últimos años el duelo acabó 0-0 y en anterior ganó el "Geta" por 1-0. Son, por tanto, tres cursos sin marcar allí los azulgrana.

Xavi apuesta por el once esperado, con Gündogan y Oriol Romeu, dos de los fichajes, como titulares y Gavi, que no ha tenido minutos en la pretemporada por una pequeña lesión de la que no ha trascendido mucho, esperando en el banquillo. Raphinha ocupa el lugar de Dembélé en la derecha. Marcos Alonso, por su parte, no ha podido ser inscrito y no está ni en el banquillo.

El Getafe, como casi todos los equipos, todavía está en formación a la espera de que acabe agosto y haga los últimos movimientos en forma de fichajes. Toma precauciones Bordalás con Djené en el centro del campo.

Alineaciones:

Getafe: Soria; Iglesias, Damián, Duarte, Mitrovic, Gastón; Djené, Maksimovic, Aleñá; Latasa y Mata.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Orio Romeu, De Jong Gündogan; Pedri, Raphinha y Lewandowski.