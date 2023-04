El preciso adjetivo de Pedrerol contra Laporta y su discurso

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, insistió este lunes en que el club blaugrana no cometió ningún delito de "corrupción deportiva" ni tuvo voluntad de "alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva", al mismo tiempo que denunció el "linchamiento público" contra la institución por el 'caso Negreira'.

"El FC Barcelona no ha cometido ningún delito de corrupción deportiva. En este 'caso Negreira', se prestaban unos servicios, documentados con facturas. Por eso, entiendo que queda claro con estos servicios que no había corrupción deportiva", aseguró el mandatario blaugrana durante su larga comparecencia, de dos horas de duración, en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, con más de 100 medios acreditados.

Laporta aseguró que el FC Barcelona nunca quiso alterar ninguna competición deportiva. "El club no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o intención alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva", reiteró en este sentido. "No podrán encontrar un gol, una jugada, un penalti, que nos haya beneficiado por el pago de estos servicios de informes arbitrales. No lo encontrarán, porque no lo hay", quiso dejar claro.

Para Laporta, el club es víctima de una campaña de desprestigio. "Es el ataque más feroz que está sufriendo el FC Barcleona en su historia. Pido a los barcelonistas que nos mantengamos unidos en la defensa del escudo y de nuestra esencia fundacional y de nuestro modelo de propiedad", se dirigió a sus aficionados.

Y, ¿por qué? Según el presidente, el 'caso Negreira' no se sustenta porque no hubo corrupción ni intento de compra de árbitros, sino una relación de servicios documentada y contrastada. De hecho, compareció junto a los 629 informes técnico-arbitrales, 43 CD's y 4 informes varios encontrados, en el periodo entre 2014 y 2018, en la investigación pedida por el club y su área de 'compliance'.

Una investigación que concluye que no hay conductas con relevancia penal vinculadas con el delito de corrupción deportiva, que las prestaciones económicas del club a las empresas de Negreira eran por servicios de asesoramiento deportivo, con documentación "oficial" de facturas y pagos e importes variables en función de las competiciones analizadas.

Laporta se escudó, además, en el escrito que la Agencia Tributaria envió a la Fiscalía en el que manifestaba "claramente" que no se podía demostrar que los pagos hechos a empresas relacionadas con Negreira "hubieran podido influir en la elección de los árbitros" o en algún resultado deportivo de algún partido. "No lo han podido demostrar porque no era posible", aportó el presidente blaugrana.

La intervención de Laporta, que ha terminado con aplausos de los periodistas, ha creado un montón de polémica, porque casi todo el mundo considera que no ha dado explicaciones. Uno de los más críticos ha sido Josep Pedrerol: "Estoy flipando con todo esto", ha asegurado en LaSexta el presentador de El Chiringuito: "Era el hombre de confianza de Arminio, presidente de los árbitros. Le pagas al hombre de confianza del que más manda de los árbitros", ha asegurado.

Para el presentador: "Laporta ataca casi todos. No toca ni a la Federación ni a la UEFA. Lo que más le preocupa es que echen al Barça de Europa".