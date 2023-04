Rueda de prensa de Laporta y el Barcelona sobre el "caso Negreira", en directo

"Nada más saltar el "caso Negreira" comparecí inmediatamente y veía claro que era una campaña orquestada contra el prestigio del Barça, y que no era por casualidad. Pedimos una investigación interna, he dejado trabajar a los profesionales del despacho externo, y eso me permite tener más información, porque la polémica pertenece a varios mandatos. Quiero empezar con esta afirmación rotunda: 'El Barça no ha realizado nunca ninguna actuación que tuviera como finalidad alterar la competición y obtener ventajas deportivas". Y añado el envío de que la agencia tributaria dice que no ha podido demostrar que los pagos al señor Negreira hubieran podido influir en la elección de los árbitros o en el resultado. No lo han podido demostrar porque no es posible".