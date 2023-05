Preguntan a Marozsan, que ha ganado a Alcaraz, quién es su ídolo y su respuesta no podía ser otra

De repente, Carlos Alcaraz ya no juega en Roma, eliminado de manera inesperada por tenista húngaro Fabian Marozsan, número 135 del mundo. El español, número uno, que llegaba de ganar en Madrid, no ha podido con el rival en un partido que se le ha cruzado y no ha sido capaz de resolver. Para Alcaraz, más que una pequeña decepción, supone un descanso y llegar más fresco a Roland Garros, mientras que para Marozsan el triunfo es la gran alegría de su vida. "Estoy muy contento, nunca lo hubiera imaginado, ayer soñaba con esto", decía sobre la pista nada más terminar el partido. "Solo he tratado de hacer algo especial. Ganar al número uno, el mejor del mundo ahora mismo, es increíble".Remontó un 1-4 en contra para sellar su pase a octavos. "En el 'tie-break' gane seis puntos seguidos, creo. Es increíble, no sé que me ha pasado pero solo pensaba en superar las situaciones complicadas. No sé qué decir, es increíble. El ambiente ha sido espectacular y nada, estoy muy contento de haber hecho mi trabajo", continuó, aún sin creerse bien lo que había sucedido.

La felicidad de ganar a Alcaraz

Después reflexionó con más tranquilidad, más orgulloso que nunca: "Mi nombre es Fabian Marozsan”, ha empezado diciendo en la conferencia de Prensa, ya calmado y empezando a asimilar lo logrado.. Empecé a jugar al tenis cuando tenía 5 años. Lo aprendí todo de mi padre, él fue mi primer entrenador. Mayormente juego torneos Challenger, ahora quizá me quede cerca del Top 100. Este es mi primer Masters 1000 y estoy muy contento con este torneo. Mi objetivo era ganar un partido en la fase previa, y ahora llevo cinco. Aquí he ganado por primera vez a un rival del Top 100 con Lehecka, lo que es bueno para mí. Estoy muy feliz de ganar a Alcaraz en dos sets. He jugado uno de mis mejores partidos”, confesaba.

Ha asegurado que no ha cambiado su forma de jugar, simplemente es que todo le ha salido: "Juego de la misma forma, igual que en los torneos Challenger. Tengo un montón de dejadas contra todos, no sólo hoy porque Alcaraz haya estado detrás de la línea de fondo, es uno de mis mejores golpes. Hoy todo ha sido perfecto para mí. Simplemente he jugado mi tenis. Todo fue excelente, eso es todo”, ha dicho.

Pero la mejor respuesta ha sido cuando le han preguntado por su ídolo: "Cuando era joven mi ídolo era Nadal. Jugamos un poco diferente, él no juega tan plano como yo. Mentalmente creo que es el mejor en este deporte. Así que sí, es el mejor para mí”.

Marozsan ha asegurado, además, que no piensa cambiar: "No creo, he ganado un partido más, soy la misma persona. Está bien, pero creo que no va a cambiar porque no soy ese tipo de persona que busque algo más”,