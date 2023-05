La preocupante imagen de Rafa Nadal a quince días de Roland Garros

Rafa Nadal lleva cuatro meses sin competir, sin estar en el Mutua de Madrid, sin pisar Roma, donde sí van a estar Alcaraz y Djokovic, sin apenas aparecer en público, porque está entrenándose y recuperándose. Roland Garros es su torneo, la competición en la que es el rey y con la que se quería medir si el campeón español sigue listo para competir, si ha dejado atrás un comienzo de año lleno de dudas y dolores.

Todos sus compañeros están pendientes de si Rafa Nadal va a llegar a París y de si va a llegar, además, en condiciones de competir y estar a la altura. Porque se le va a exigir como siempre se le exige y él no va a ir a la arena del Roland Garros a pasar el rato. Es súper competitivo y si no está preparado para competir en la elite, no va a acelerar su regreso.

Es una incógnita: "Es el rival a batir en tierra, no hay duda. Por supuesto depende de si Nadal juega Roland Garros o no, pero Alcaraz es uno de los grandes favoritos sin duda", decía Djokovic, a quien le preguntaron si piensa que Nadal va a estar y cómo le afecta que no llegue: "En mi preparación no cambiará nada, pero el mundo del tenis y el torneo sí se verán afectados, su ausencia sería muy importante por su historial en el torneo y, en general, por lo que ha logrado en su carrera deportiva", reconocía el serbio antes del torneo de Roma. Duele perderse cualquier torneo, pero especialmente los Grand Slams, en el mundo del tenis tiene un mayor impacto. Estoy seguro de que todos quieren verle allí, a mí también me gustaría, creo que lo mejor para la competencia, el poder ver a los mejores del mundo en acción. Obviamente, no estoy en su piel, no sé lo que estará sintiendo, pero seguro que hará todo lo posible para estar allí”.

Sí, está haciendo todo lo posible, pero no está claro que vaya a ser suficiente. Se ha filtrado una imagen de Rafa Nadal en un entrenamiento y ha dejado a todo el mundo muy preocupado. Puede ser un momento coyuntural, pero viniendo de donde viene Nadal, no son buenos síntomas.

En ella se ve a Rafa Nadal con todo su equipo, cabizbajo, con las manos en las piernas y como con dolor. Está un rato en esa posición, como recuperándose y le cuesta levantar la cabeza. Cuando lo hace, se toca con los dedos los ojos y vuelve a lo suyo. No tiene buena cara, pero puede que sea sólo un paso más en un proceso que no está siendo de buen trago para él ni para los aficionados. A sus 36 años, Rafa Nadal está viviendo la batalla más dura contra las lesiones. Sabe que su edad importa, que sus recuperaciones son cada vez más lentas y necesita más tiempo. De ahí su ausencia en tantos torneos. Roland Garros está a punto de empezar y espera a Rafa Nadal, si está listo.

Posición de Nadal en el ránking de la ATP