Un preso cuenta el dinero que tiene Dani Alves en la cárcel

El futbolista Dani Alves ha negado este miércoles ante el tribunal que lo juzga que agrediera sexualmente a una chica en la discoteca Sutton, ha llorado durante su declaración y ha defendido que tuvieron sexo consentido: "No soy ese tipo de hombre, no soy violento".

Ha declarado en la Audiencia de Barcelona durante el juicio en el que está acusado de agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, por lo que la Fiscalía reclama una condena de 9 años de cárcel y la denunciante 12.

Durante su declaración, se ha puesto a llorar y ha tenido que parar la declaración, y la presidenta del tribunal le ha preguntado si necesitaba detener la explicación, a lo que se ha negado, y le han acercado pañuelos.

Ha justificado su cambio de versiones respecto a lo ocurrido durante la fase de instrucción: ha asegurado que en su segunda declaración dijo lo mismo que este miércoles, y que en la primera dijo que había tenido sexo oral con la denunciante porque esperaba que su mujer lo "podría perdonar.

Antes, en Espejo Público un preso que estuvo en la cárcel con él ha hablado de sus rutinas:"He compartido los últimos seis meses en la cárcel con él. Estamos en un módulo tranquilo. Cuando entró nos quedamos todos flipados. Comía poco y hablaba poco, pero ahora es uno más. Nos ha regalado camisetas y si no tenemos pasta nos compra cosas en el economato. Siempre va vestido de negro. Alves se despierta a las 7 de la mañana, pasa el recuento, desayunamos y se va directo al patio a hacer deporte. Buah, nos ha puesto a todos en forma. No estudia ni hace cursos de nada. Como está solo en la celda, aprovecha para meditar y para ver la tele", aseguraba.

Añadía que su situación económica también es precaria en la cárcel: "Al principio tenía los 100 euros que tenemos semanales pero en estas últimas semanas no tiene muchos ingresos. Su madre y su hermana hace tiempo que no pasan por aquí. Y su mujer se deja caer poco, algún fin de semana. La verdad es que se siente solo. Y ha pasado de ser un ídolo a un hombre que no quiere nadie al lado". Y decía que Alves iba sin esperanzas al juicio: "Sabe que lo tiene todo perdido... Es que igual pasa aquí diez años más. Bueno, el juicio lo da por perdido, está convencido que nadie le va a creer", decía

Alves: "Prácticamente arruinado"

Luego, en el juicio, Alves ha dicho que se enteró de que estaba acusado de agresión sexual "al día siguiente por la prensa", y ha añadido textualmente que se le vino el mundo encima. También ha declarado que supo las penas de prisión a las que se enfrentaba por los medios de comunicación, momento en el que se ha echado a llorar mientras declaraba.

Cuando le acusaron estaba "prácticamente arruinado" porque le habían bloqueado las cuentas y habían roto todos los contratos, ha dicho.