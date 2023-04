Problemas para el PSG: acumula un déficit de más de 368 millones

La DNCG, el organismo encargado de supervisar las cuentas de los equipos franceses, informó esta semana sobre balances de la temporada pasada y una de las noticias más llamativas fue que el PSG tiene un déficit mayor a los 368 millones de euros. Este hecho propició que la UEFA ya le diera un aviso por no respetar el Fair-Play Financiero. La masa salarial alcanzó una cifra histórica de 729 millones, la mayor de la historia.

Noticias relacionadas El PSG dispuesto a vender a Neymar a un grande de Europa por este sorprendente precio

Una de las consecuencias de esto es que Sergio Ramos puede tener los días contados en el PSG y no por una cuestión deportiva, sino todo lo contrario. El equipo parisino tiene problemas para regatear al Fair Play financiero. A esto se le une una primera propuesta del Al Hilal: 30 millones netos por año, cifra a la que no puede ni acercarse el PSG, según informa AS. Ramos ya analizó hace unas semanas todas las dificultades iniciales: "Al principio, después de dar el salto, todo salió mal. Me lesioné, me costó recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador. Empiezas a dudar de si has hecho lo correcto o no. No obstante, mi carrera siempre se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro. Se trata de seguir luchando, eso dará sentido a las cosas que ocurran en el futuro".

Además, el PSG ahora quiere comprar el Estadio de Francia, con un valor de 600 millones de euros, según publicó el diario L'Équipe. Para ello, tienen la intención de participar en la licitación para la explotación del recinto. La idea es disfrutar de un estadio de mayor capacidad con 80.000 plazas, frente a las 47.000 del Parque de los Príncipes.

Según desveló Le Parisien hace unas semanas, el propietario del Chelsea, Todd Boehly se reunió con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, para hablar sobre Neymar y las condiciones de su posible llegada a la Premier League el próximo verano. Boehly es admirador del jugador y no habría percibido en Al-Khelaïfi una gran voluntad de mantenerlo en sus filas. Esto puede ser la clave para ajustar las cuentas.