La protesta viral de Gabriel Rufián por el VAR en el Real Madrid-Almería

El Real Madrid derrotó al Almería con remontada incluida (3-2) en un partido que estuvo marcado por las decisiones que tomó el árbitro después de consultar con el VAR. Tres acciones definitorias del partido se resolvieron a través del videoarbitraje.

"Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido", fue la contundente de Gonzalo Melero en la zona mixta. Un discurso que compartieron los otros dos jugadores que hablaron, Marc Pubill y Edgar González. El técnico almeriense, Gaizka Garitano, fue escueto en sus primeros mensajes en sala de prensa. Quería evitar la sanción por criticar a los árbitros si decía lo que pensaba. Pero acabó dejando un mensaje muy claro: "No es la primera vez que me pasa esto aquí".

Fueron tres las acciones en las que el colegiado Francisco José Hernández Maeso (Colegio Extremeño) acudió al monitor del VAR a instancias de Alejandro José Hernández Hernández (Comité de Las Palmas) y que desencadenaron dichas declaraciones.

Una polémica que no se comparte desde el Real Madrid, ya que entienden que se actuó de forma correcta corrigiendo tres acciones que el árbitro principal señaló de forma diferente sobre el césped: la mano del brasileño Kaiky tras el remate de Joselu Mato que propició el 1-2 de penalti del inglés Jude Bellingham; la falta del senegalés Dion Lopy sobre Bellingham en el inicio de la jugada del gol de Sergio Arribas que era el 1-3; y el tanto del brasileño Vinicius que fue el 2-2 que fue anulado por mano en primera instancia y que tras la revisión se decretó que fue con el hombro.

La versión del Almería es bien diferente. En la mano de Kaiky reclaman falta previa de Joselu en el salto por detrás -acción que, según los audios del VAR no se tiene en cuenta a la hora de dirimir si es mano o no-; señalan que no es suficiente el impacto con la mano en la cara de Dion Lopy sobre Bellingham en el 1-3 de Arribas; y que en el tanto de Vinicius las imágenes que le ponen al colegiado Francisco José Hernández Maeso no son las adecuadas para apreciar que remató con el brazo y no con el hombro.

Tres acciones y dos versiones que dieron vuelo a una polémica en el Bernabéu que llegó al Benito Villamarín, en boca de Xavi Hernández tras vencer al Real Betis: "Ya dije que va a ser muy difícil ganar esta Liga, lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban. Hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy".

Pero es que la polémica no se ha quedado ahí. Gabriel Rufián, en su cuenta de "X", antes Twitter, también soltó una de sus indirectas. Saca un pantallazo en el que se puede leer "Los árbitros denuncian los vídeos de Real Madrid TV y el mobbing de los jugadores" y al lado hay una imagen con el resultado del partido 3-2 y el tiempo de prolongación (90+16). Rufián señala con una flecha roja el descuento.