La contundente respuesta de Xavi por la polémica del Real Madrid - Almería: “Lo ha visto todo el mundo, es muy difícil ganar esta Liga, ya lo dije...”

El Real Madrid remontó un 0-2 al Almería en el Santiago Bernabéu antes de que el Barcelona se impusiera al Betis por 2-4 en el Villamarín. La victoria del equipo de Ancelotti fue con polémica, por la intervención del VAR en tres acciones decisivas: el penalti que supuso el 1-2, un gol anulado al equipo andaluz por falta previa a Bellingham y el 2-2, el tanto del empate de Vinicius, que el árbitro, Hernández Maeso, anuló en un primer momento al considerar que había sido con la mano, para rectificar después de que su colega del VAR, Hernández Hernández, le dijera que lo fuera a revisar al monitor.

Lo sucedido en Madrid tuvo eco 530 kilómetros más abajo, cuando a Xavi le preguntaron si lo había visto.

Esto fue lo que contestó: “Sí, lo he visto, lo he visto, lógicamente. Me quedo con las palabras de Garitano y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, la podéis ver. Creo que esa es la buena, la correcta. Un muy buen periodista, además. Me quedo con eso y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Lo dije en Getafe [en la primera jornada de Liga, en la que el Barça empató 0-0], que había cosas que no me cuadraban. A continuar trabajando, quedan 18 partidos, hoy hemos empezado la segunda vuelta de la mejor manera posible, y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy”.

La reflexión de Alfredo Relaño, el veterano periodista, a la que hace referencia la dijo en la “Ser”:

“Es un partido para la leyenda negra del Madrid, para dentro de 30 años. Las tres veces se podía haber abstenido perfectamente, porque no hay nada claro y manifiesto. Esto al Real Madrid le cuesta en prestigio mucho más que tres puntos. Estoy harto de hablar de cosas de estas y al cabo de los años exagerarlas. Esto da alimento a todos los antimadridistas para mucho tiempo”.

Y lo que dijo Garitano fue lo siguiente:

“No tengo nada que decir. Me ha expulsado justamente porque he estado protestando bastante durante todo el partido. Ya habéis visto lo que ha pasado, mi opinión... Luego nos sancionan a los entrenadores por hablar, pero ya habéis visto lo que ha pasado", afirmó el entrenador del Almería.