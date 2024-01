¿Hombro o mano?: Esto es lo que dice la norma del gol de Vinicius ante el Almería

El Real Madrid se impuso ante el Almería (3-2) en un choque con claro protagonismo del VAR, que intervino hasta en tres ocasiones y provocó la indignación del colista de LaLiga. Una de las jugadas más polémicas fue un posible gol de Vinicius con la mano. El brasileño puso el 2-2 en el marcador y hay varias tomas que parece que le da en el brazo pero el árbitro fue a verlo y dio gol. Según el colegiado fue claramente hombro.

¿Qué dice la norma sobre el gol de Vinicius?

Después de varias temporadas muy convulsas con el tema de cómo se sancionan las manos dentro del área, la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de determinar las reglas del fútbol, decidió en 2021 simplificar su normativa en relación a este punto y acabar con la polémica. El debate sobre manos como la de Militao han copado el final de temporada, pero las dudas sobre el criterio se remontan al inicio de la campaña deportiva. Ahora la IFAB deja todo mucho más claro.

Esta nueva aclaración dispone que comete infracción el jugador que:

Toca el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo;

Toca el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción;

Marca gol en la portería adversaria (directamente con la mano o el brazo -incluso si la acción se produce de forma accidental-, incluido el guardameta; o inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental)”.

Con dichos cambios, la IFAB elimina las salvedades en las manos como los rebotes e incide en la voluntariedad o no del jugador a la hora de penalizar una mano en pleno partido.

La mano accidental que lleve a un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol ya no se considerará una infracción.

Lo que no cambia es sobre qué parte del brazo se consideran manos o no. Se mantiene, pues, que la parte inferior del hombro es un recurso válido, mientras que si se toca el balón con otra parte del brazo se podrá señalar infracción.

Asimismo, se aprobó otra aclaración para las Reglas de Juego 2021/22, incluyendo la Regla 11 (la definición de la Regla 12 para las manos, según la cual el brazo termina en la parte inferior de la axila, debe usarse al juzgar si un jugador está en posición de fuera de juego).

Los guardianes del balompié publicaron un gráfico en el que se determinaba exactamente qué era mano y qué era hombro. El problema en este caso, sin embargo, está en las tomas que el VAR puso al colegiado y que pudieron ofrecer dudas de si era brazo u hombro.

Infracción por mano IFAB

En este sentido, el audio del VAR es claro. "Te recomiendo un on field review para que valores la no mano. Dame la inversa derecha, para en el punto de contacto. Fran te voy a mostrar, le da en el hombro derecho". "Valora tú la posible falta en ataque", añadió el colegiado del VAR. "Para mí falta en ataque no hay y la pelota contacta en el hombro. Le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no es falta", valoró Hernández Maeso después de las múltiples repeticiones que observó en el monitor.