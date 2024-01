El mensaje en las redes del Almería que enfada a los madridistas

El Real Madrid sumó este domingo tres sufridos puntos después de remontar y batir por 3-2 a la UD Almería, el colista de LaLiga EA Sports 2023-2024 que fue por delante 0-2 en el Santiago Bernabéu y que terminó cayendo en el minuto 100 con un gol de Dani Carvajal, que decidió un partido marcado por el videoarbitraje, que sonrió al conjunto madridista en tres decisiones claves.

El equipo de Carlo Ancelotti necesitaba una victoria para dejar atrás la derrota en el derbi copero, pero se quedó 'dormido' y a punto estuvo de pagarlo. Una horrible primera parte le condenó a levantar una buena desventaja antes del descanso y lo logró porque el técnico italiano reaccionó con cambios que despertaron a los suyos.

Sin embargo, en medio de un momento en el que desde el club se cuestionan los arbitrajes, esta vez el VAR donde estaba Alejandro Hernández Hernández le resultó vital en su nueva épica remontada. Tres veces fue Francisco José Hernández Maeso al monitor en tres jugadas casi seguidas y todas ellas fueron cruz para el conjunto almeriense, castigado con dureza cuando casi tenía el consuelo de un punto al menos en la mano.

El Almería ha tirado de ironía en sus redes sociales: "❌ No esperéis que publiquemos la crónica del partido. Todo está más que claro", han escrito.´Y después: "Tremendo orgullo por nuestro equipo. Gran muestra de lucha y entrega en contra de muchas circunstancias",-

Melero, jugador del Almería, ha sido muy crítico: "Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido. Así de claro. No se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo¿ estamos a años luz de ser la mejor liga del mundo", dijo en zona mixta.

"Me cuesta decirlo y me jode, pero no hay por donde cogerlo. Ya van varias este año y si no te quejas no te ayudan. Nunca hemos dicho nada, pero lo de hoy pasa todos los límites", añadió.