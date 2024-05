La prueba de madridismo que deja a Courtois fuera de la Eurocopa

Bélgica ha anunciado la lista definitiva para la Eurocopa. El actual seleccionador, Domenico Tedesco, eligió a los futbolistas que considera necesarios para este torneo y entre los nombres que no aparecen, Thibaut Courtois es el que más se echa en falta en la lista. Sin embargo, la decisión de no llevar al arquero viene desde el propio futbolista.

Antes de que iniciara la temporada que está a punto de concluir, el Real Madrid hizo pública la lesión de Courtois. Rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda fue el diagnóstico, el futbolista se tuvo que someter a cirugía y su recuperación fue de 234 días. Cuando volvió a entrenar con el primer equipo volvió a caer lesionado, pero ahora por una rotura de menisco en la otra rodilla y una vez más pasó por el quirófano. Thibaut se perdió otros 40 días y fue en este mes de mayo cuando regresó a jugar un partido completo.

Courtois ha logrado participar en cuatro partidos, está convocado y con altas expectativas de ser titular en la final de la Champions, pero a la Eurocopa dijo hace meses que no estaba en condiciones de acudir. En diciembre del año pasado, el guardameta comentó esto al medio "Sporza": "Debido a la lesión, de todos modos no habrá Eurocopa para mí. Primero tengo que recuperarme al 100 por ciento y luego es mejor no poner fecha. Si tengo suerte, puedo jugar otro partido en mayo". Además, dejó claro desde ese momento que no le quitaría el lugar a otro portero si no se sentía completamente listo para representar a su selección.

El seleccionador belga también comentó acerca de Courtois: "Thibaut fue muy claro en su comunicación hace ya unos meses. Conoce su cuerpo, no se siente preparado para competir en una competición de esta intensidad con partidos cada tres o cuatro días", declaró en rueda de prensa.

Los tres elegidos para suplir al arquero del Real Madrid son Koen Casteels, Thomas Kaminski y Matz Sels. Los jugadores de LaLiga que estarán presentes en la selección belga son los colchoneros Axel Witsel y Arthur Vermeeren, junto al delantero del Sevilla Dodi Lukebakio.