El mensaje de Courtois a Ancelotti para la final de la Champions

Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, fue uno de los protagonistas en la inauguración de la Semana Blanca. Un evento que lidera Emilio Butragueño y que reúne a los estudiantes de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea para escuchar y ser partícipes de una serie de charlas en las que los ponentes son figuras determinantes en el mundo deportivo.

En el primer día del evento, el guardameta belga ofreció algunas declaraciones sobre su actualidad deportiva y personal. "En agosto lloré porque lo peor que te puede pasar en el fútbol es el cruzado. Cuando llegué a casa dije que iba a trabajar fuerte y volver fuerte. Era mi idea desde el principio: ser positivo, luchar y nunca bajar los brazos", comentó sobre el día en que sufrió la lesión que lo alejó de los terrenos de juego por ocho meses.

"Muchos pensaban que mi temporada había acabado, pero yo sabía que no. Quería jugar mínimo un partido y ya van tres. Posiblemente cuatro con el del Betis el sábado…", luego concluyó entre risas con un guiño a Carlo Ancelotti para la final de la Champions League: "…Espero que sean cinco con el de la final (Wembley)".

Entre otras cosas, habló sobre los dos momentos más importantes desde su llegada al Madrid: "Uno es el partido contra el Galatasaray. Hice unas tres paradas y cogí confianza. Desde entonces, todo ha ido hacia arriba. El segundo fue ganar la final de la Champions contra el Liverpool. Poder ganar esa final con tantas paradas y ser elegido el hombre del partido es futbolísticamente uno de los mejores momentos de mi vida". Es evidente que la final de la Copa de Europa 2021/22 lo marcó, porque también hizo en ese partido la que él considera la mejor parada de su carrera: "Me quedaré con la de Mané, la que empujé contra el palo. Fue en un momento importante del partido porque si ahí ibas perdiendo 1-0 el partido cambiaba. Yo creo que esa fue una gran parada".

Además, habló sobre la buena relación que actualmente tiene con Militao y de cómo se apoyaron durante sus procesos de recuperación, debido a que, aunque tenían diferentes especialistas, lo afrontaron a la par. "Habían momentos difíciles en la recuperación, pero siempre hay que intentar ir para adelante, cada día es un paso más", concluyó.

Ejemplo dentro y fuera de las canchas

En los clubes en los que ha jugado se ha destacado por el buen papel que ha desempeñado: "En cada equipo en el que he estado siempre podrán hablar bien de mí: por ser un profesional, por trabajar y por siempre estar dispuesto a hacer lo que el club me pide". Además, comentó que aprovechó estos meses fuera de las canchas para comenzar un máster online con la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, lo que llena de orgullo no sólo a Butragueño sino a toda la institución merengue, porque según el mismo Thibaut Courtois: "La educación es lo más importante".