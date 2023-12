Lo que le faltaba al Barça: el mosqueo de Laporta surge a raíz de un día que la plantilla estuvo en los karts

La goleada sufrida ante el Girona y la vergonzosa derrota encajada ante el Amberes han sumido al Barça en una crisis sin precedentes esta temporada antes del parón navideño. Por si fueran pocos los problemas a nivel deportivo, "El País" y "The Athletic" aseguran que el jueves 7 de diciembre, antes del partido ante el Girona, la plantilla de Xavi Hernández acudió después del entrenamiento a un karting para intentar evadir a los jugadores de los problemas futbolísticos que ya atravesaban. Pero esa medida tomada por el cuerpo técnico no hizo ninguna gracia entre Joan Laporta y la directiva.

La jornada en los karts habría enfadado de forma considerable a Laporta de ahí que el presidente azulgrana "aconsejara" después de la derrota ante el líder de LaLiga EA Sports que los jugadores desconvocados por Xavi para viajar a Amberes volvieran a la convocatoria. Los Lewandowski, Araujo, Gündogan y De Jong no iban a acudir al viaje de Champions, pero... Xavi se plegó a los deseos de Laporta y todos viajaron salvo De Jong que estaba con fiebre.

La semana pasada los jugadores tuvieron descanso martes y miércoles. Desde el cuerpo técnico se esgrime que esos días estaban plenamente justificados, ya que de los últimos 84 días (57 entrenamientos y 19 partidos) los jugadores apenas habían tenido ocho días libres. Esa postura que se defiende desde el cuerpo técnico contrasta con la opinión de algunos pesos pesados de la plantilla, según apuntó el programa "Què T’hi Jugues" de Ser Cataluña.

La reflexión de Xavi después de la derrota en Amberes es la evidencia más clara de la situación que atraviesa el equipo: "El equipo no se está sintiendo cómodo. Llevamos una mala racha, dos resultados negativos. Tenemos que mejorar, está claro. Hay que ser críticos con nosotros mismos y mejorar. No queda otra. Las sensaciones no son buenas. Estamos en una mala racha y hay que sacarlo esto delante".