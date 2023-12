Xavi destruye lo que había construido

Dice Xavi que el Barcelona es un equipo «en construcción» a pesar de que ha fichado trece jugadores en dos años y de que la temporada pasada fue campeón de Liga. Este curso los recortes han hecho que el club sólo se gastara los cuatro millones del traspaso de Oriol Romeu –y los 40 de Vitor Roque, que llegará en enero–, pero el pasado se gastó 158 millones que no había en la caja y que le sirvieron para ser campeón de Liga y para quedar eliminado dos veces en Europa. Algo que ya le había sucedido la temporada anterior.

Los fichajes de Oriol Romeu, Gundogan, Iñigo Martínez, Joao Félix y Cancelo no han sido suficientes para dar solidez al equipo azulgrana. Y aunque Xavi tiene el crédito que le negaron a Koeman, el nuevo director deportivo del club, Deco, no ha tardado en contradecir las opiniones de su entrenador en público. «El cómo no ha sido malo. Hemos tenido el partido en nuestras manos, pero no hemos aprovechado nuestros momentos y el Girona, sí», explicaba el técnico azulgrana después de la derrota ante el nuevo líder de la Liga. «No hemos hecho un buen partido», admitía Deco.

Esta temporada se trataba de rellenar los huecos que tenía la plantilla la temporada pasada. Para eso llegó Oriol Romeu, para ocupar el puesto de Busquets. Teóricamente era un fichaje que debilitaba al Girona y fortalecía al Barça, pero el Girona es líder y el jugador desde que finalizó el mes de septiembre sólo ha sido titular en dos partidos de Liga y en tres de Liga de Campeones a pesar de la lesión de Frenkie de Jong.

Su lugar lo ha ocupado muchas veces Gundogan, un futbolista que en el Manchester City destacaba por su llegada al área y que en el Barcelona tiene que preocuparse en demasiadas ocasiones de comenzar la jugada por delante de la defensa.

El alemán no es el único que juega fuera de sitio. El curso pasado el Barcelona tenía tres laterales izquierdos internacionales y le faltaba un lateral derecho. Una carencia que intentaba tapar con Koundé, fichado como uno de los mejores centrales de la Liga y condenado a tapar el lateral derecho, donde ya ha demostrado sentirse incómodo en varias ocasiones.

En verano el Barcelona prescindió del más veterano y el más caro de sus laterales izquierdos, Jordi Alba, y fichó a un lateral derecho, Cancelo. El resultado es que en los últimos partidos el portugués ha ocupado el lateral izquierdo y Koundé sigue condenado en el lateral derecho. Y cuando no juega el francés, Xavi sacrifica a su mejor central, Araujo, para tapar ese costado.

El Barcelona es ahora tercero en la clasificación, a siete puntos del Girona. Y los números de Xavi no mejoran demasiado los de Koeman. Sólo el neerlandés tiene un porcentaje peor de victorias que el actual entrenador azulgrana entre los entrenadores que han dirigido al club en las últimas quince temporadas. Koeman dejó en herencia a Gavi y a Pedri y le negaron fichajes como el de Lewandowski. Lamine Yamal es la esperanza de Xavi.