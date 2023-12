Las claves del divorcio entre Xavi y Deco

Xavi Hernández no consigue dar con la tecla correcta para que lleguen los resultados. La derrota ante el Girona y la mala imagen en Champions aumentan la tensión. Dentro de la directiva empiezan a tener dudas sobre Xavi, aunque no se plantea el escenario de un despido a corto plazo. Este pensamiento de preocupación ya viene desde la derrota ante el Real Madrid, donde el equipo sí jugó bien, pero en los minutos finales no supo reaccionar tácticamente. A partir de ahí, el juego del equipo empeoró al igual que los resultados. La situación interna también se traslada fuera del terreno de juego en forma de declaraciones. Deco protagonizó su segundo desmentido al técnico en menos de tres días.

El primero llegó el pasado domingo cuando Deco, después de la dura derrota por 2-4 ante el Girona, afirmó que no habían hecho un buen partido. Xavi llegó a decir todo lo contrario. "No es un mal partido del Barça. No hemos un hecho un mal partido. No hemos jugado mal a fútbol". El último malentendido llega después de la derrota en Champions. "Las convocatorias son tema del entrenador, nosotros no hemos consensuado nada. Hubo un cambio de planes en el tema de los viajes y hemos decidido que viajen todos. Es un tema que se habló por cuestiones de gestión", matizó Deco.

"La lista es consensuada con Deco y con el presidente, estamos en comunicación constante. La última decisión es mía. La lista la decido yo, que soy el entrenador. Generáis polémica donde no la hay. No tiene sentido", zanjó el entrenador del Barcelona. A los mandatarios no les sentó bien que Xavi diese descanso a ciertos futbolistas tras perder contra el Girona y de ahí llegó la modificación.

La relación entre ambos no pasa por el mejor momento al igual le sucede a Xavi con Laporta. El entrenador fue clave para que el exmediocentro llegase a los despachos del Camp Nou.

Desde la cúpula culé no entienden ciertas declaraciones del técnico, sirvan de ejemplo el "estamos en construcción" y "hay que disfrutar del momento" que dijo el pasado miércoles tras perder. Nadie del club asegura que se medite sustituir a Xavi antes de que acabe la temporada, pero sí suena el nombre de Míchel como posible sustituto de cara a futuro.