¿Qué pasa con Joao Félix en la selección portuguesa?

Nada más sellar el primer puesto con la goleada a Turquía, Roberto Martínez, el seleccionador de Portugal, ya tenía en su cabeza cambiar casi todo su once para el partido de hoy contra Georgia. Va a cambiar a muchos futbolistas, pero no a uno de ellos: Cristiano Ronaldo, que no entiende de descansos y va a jugar, tal y como confirmó el propio técnico. También se mantendrá como titular el portero Diogo Costa, y el resto: «Van a jugar futbolistas que han mostrado todo lo que pueden hacer en la selección. No es una revolución. Es un equipo competitivo y preparado para ganar el partido», explicaba el seleccionador español de Portugal.

Parece que va a llegar el momento, por fin, de Joao Félix, inédito en los dos primeros choques, sin un solo minuto contra República Checa ni tampoco contra Turquía, aunque sí calentó en el segundo de los encuentros, mientras su futuro se decide de nuevo este verano, entre el Barcelona, en el que ha jugado el último año, y el Atlético, con el que tiene contrato hasta 2029. Si la Eurocopa es un escaparate, él debe aprovechar la ocasión. Y ante Georgia será su primera oportunidad. Joao es uno de los únicos cuatro futbolistas de campo lusos que no ha disputado ningún minuto. Se rumoreó que había tenido un enfrentamiento con el entrenador, pero él lo ha negado. «Vi esta noticia. Es mentira claramente. De lo contrario, yo no estaría aquí» se quejaba Joao.

Joao no se ha peleado con el seleccionador

Antes de su respuesta, el portavoz de la Federación Portuguesa de Fútbol también negó que haya un conflicto entre el entrenador y el futbolista, según ha salido publicado en una noticia.

Joao Félix "cada día" se siente "más preparado" para todo este tipo de rumores "y todo lo que se dice" sobre él, de lo que "mucho no es cierto".

"A veces se pone en tela de juicio mi profesionalidad y mi pasión por este deporte. Hay cosas que son mentira, que se inventan", remarcó el jugador, que contó que se fue antes del final del duelo contra Turquía porque fue "al baño", antes de volver de nuevo al terreno de juego.