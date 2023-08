¿Qué vídeo se puso Alcaraz para motivarse en el último parón por lluvia ante Paul?

Carlos Alcaraz ofreció en redes sociales, en X, antes conocido como Twitter, una de las claves para la victoria ante el estadounidense Tommy Paul en los octavos del Masters 1.000 de Cincinnati. Es ya un clásico de Carlitos la "receta" de su abuelo de las tres "C": cabeza, corazón y cojones. Pero hubo más.

Alcaraz contó en conferencia de prensa que durante una de las interminables pausas por la lluvia ante el estadounidense se motivó viendo un vídeo "del entrenamiento de la película Rocky 4" y consideró que esa arma "es clave" para aumentar su nivel. "Me puse un vídeo de Rocky, siempre me pongo el entrenamiento de la película de Rocky 4, el entrenamiento entre Iván Drago y Rocky, ese vídeo es clave para mí", afirmó el murciano. El vídeo le ayudó a afrontar el tramo final del partido con optimismo. "Siempre intentamos estar alegres, es nuestra forma de ser. Siempre he soñado en estar aquí, estar en este tipo de situaciones. He llegado y habrá que disfrutarlo, tomárselo de la mejor manera posible todo lo que viene. Cuando muestro una sonrisa significa que estoy disfrutando y cuando muestro mi mejor versión dentro de la pista", aseguró. "Con mi equipo siempre intentamos hacer bromas tanto dentro como fuera de la pista para disfrutar cada segundo que nos brinda el tenis", añadió.

Ahora le espera el australiano Max Purcell, número 70 del mundo y contra quien no existen precedentes. "Viene jugando a un altísimo nivel, viene de ganarles a jugadores muy muy top. No lo he visto jugar mucho, tendré que ver varios vídeos, varios partidos que haya jugado en estos últimos torneos, ver dónde flojea, dónde es mejor, y a partir de ahí hablar con Juan Carlos -Ferrero-y ver la táctica del partido. Si está ahí se lo merece, y vamos a intentar mostrar nuestro mejor nivel para intentar ganar y jugar nuestra primeras semifinales aquí", comentó.

La victoria ante Paul supone que Alcaraz ya haya sumado esta temporada más puntos de los que acumuló en todo 2022. Carlitos acumula desde enero 7.035 puntos con los 180 sumados ya en Cincinnati. El de El Palmar terminó el curso anterior con 6.820 puntos y hubiese disputado la Copa de Maestros como primer cabeza de serie, pero una lesión le impidió disputar el torneo y aumentar su cuenta.

Alcaraz, que busca su séptimo título de 2023 -ganó Wimbledon, los Masters 1.000 de Indian Wells y Madrid, los ATP 500 de Barcelona y Queen's y el ATP 250 de Buenos Aires-, ya ha sellado la clasificación para las Nitto ATP Finals que se celebrará del 12 al 19 de noviembre en Turín. Si conquistara el título en Cincinnati saldría del torneo con 7.855 puntos y manteniéndose en lo más alto antes de afrontar el Abierto de Estados Unidos.