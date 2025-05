El único enemigo que Ilia Topuria no puede esquivar: este es su entrenamiento más odiado

La cuenta atrás ha comenzado. Ilia Topuria está a poco más de un mes de regresar al octógono de la UFC, y lo hará muy probablemente contra el brasileño Charles Oliveira, excampeón del peso ligero y uno de los peleadores más temidos de la división.

El UFC 317 de la International Fight Week de Las Vegas tendrá como protagonista al hispano-georgiano, que regresa después de vencer a Max Holloway el pasado 26 de octubre. Tras varios meses de descanso, "El Matador" ha decidido ascender al peso ligero y dejar vacante su cinturón en las 145 libras para lograr hacer historia: ser de los pocos peleadores que han logrado la etiqueta de "doble campeón".

El campamento ya ha comenzado, y lo hizo mucho antes de saber contra quién se enfrentaría. A finales de abril, Ilia compartió en sus redes sociales un mensaje donde daba a entender que su preparación había comenzado, por lo que el combate por el cinturón del peso ligero era más que evidente.

Y es que el excampeón está compartiendo a través de X todo el proceso de preparación, incluyendo la parte de boxeo y el apartado físico.

El entrenamiento que menos gusta a Ilia Topuria

Gracias a sus redes sociales, "El Matador" esta permitiendo a sus seguidores ser parte del campamento de preparación. Su invicto no es casualidad, y es por ello que deja ver a todo el mundo lo duro que es prepararse para un combate de Artes Marciales Mixtas.

Y a pesar de que el entrenamiento puede ser agradable, lo cierto es que el hispano-georgiano tiene que sufrir en muchos momentos. Uno de ellos, hasta ahora, ha sido el recorte de peso. Sin embargo, en cuanto a entrenamiento se refiere, Topuria tiene claro qué es lo que menos le gusta.

Hace escasas horas, el excampeón ha publicado un vídeo en X mostrando uno de los entrenamientos que menos le gusta hacer. Si bien la parte técnica es más fácil de asumir, el apartado físico no lo es tanto. Por ello, Ilia Topuria ha aparecido esta mañana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid junto a su preparador físico, Jesús Gallo, mostrando uno de los entrenamientos más duros para el excampeón invicto.

El cardio es uno de los apartados más importantes dentro de la UFC. Cuando un combate es a cinco asaltos, los peleadores deben de estar preparados para resistir cinco asaltos de cinco minutos, lo que conlleva un gran desgaste físico y, muchas veces, mental.

Por este motivo, el hispano-georgiano trata de trabajar este aspecto para ser un peleador muy completo, capaz de dominar todas las facetas de la lucha.

Charles Oliveira, listo para la batalla

Si se confirman todas las informaciones, Charles Oliveira será el próximo rival del hispano-georgiano. Ambos pelearían por el cinturón del peso ligero en el evento estelar del UFC 317 de Las Vegas, a falta de confirmar si será por el cinturón interino o por el cinturón vacante.

Tras el combate de este fin de semana, el brasileño ha querido dejar clara su intención de firmar el contrato que le de una nueva oportunidad de recuperar el título: "¡Qué noche, señoras y señores! Dana White, Sean Shelby, Hunter, ¡estamos preparados con el bolígrafo en la mano", confirmaba Charles a través de una publicación en Instagram.

El aviso de Topuria a Oliveira meses atrás

"Sólo pelearé con Topuria si antes gana el cinturón. Esta es mi categoría de peso, tengo una clasificación más alta, he sido campeón antes. Este tipo solo habla. Si quiere pelear conmigo, tiene que subir, tomar el cinturón, arriesgarlo y yo lo enfrento", declaraba Charles Oliveira en el podcast Good Guy Bad Guy. "Pelearé contra quien me digan. Siento un gran respeto por Ilia Topuria, pero esto es el peso ligero. Creo en mi jiu-jitsu, y creo que puedo noquearlo", concluía.

Un mensaje que Ilia Topuria no recibió bien, por lo que decidió responder al excampeón del ligero: "Charles, mejor no digas nada. Llevas 10 derrotas: cinco por KO, cuatro por sumisión y una por decisión. Tú eres el aspirante, mientras que yo soy el campeón, el padre de toda la división. No he venido aquí a pedir nada. Aquí, yo soy el que manda", aseguraba vía X 'El Matador'.