¿Quién es el favorito en las casas de apuestas para ganar Roland Garros?

Carlos Alcaraz Garfia, que llega a Roland Garros como número 1 de la ATP, es, en ausencia de Rafa Nadal, el principal favorito para ganar el torneo francés, según las casas de apuestas, aunque por escaso margen sobre Novak Djokovic, a quien sólo se podría enfrentarse en semifinales. "Me pongo en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo". Son palabras que la pasada semana salieron de la boca del joven tenista murciano, que vuelve a aparecer en lo más alto de la clasificación mundial y que, para muchos, ya es el gran favorito para inscribir su nombre como el del ganador del primer Grand Slam parisino sin Nadal en casi dos decenios. También dijo Alcaraz, de 20 años, en un acto que se celebró en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar que veía "un amplio abanico de jugadores capacitados para hacer grandes cosas", por lo que evidentemente no sería fácil conquistar el título, y así lo ven también las casas de apuestas, que sitúan al serbio Djokovic a poca distancia.

Sin duda que la ausencia de Nadal, quien llevaba 18 años seguidos acudiendo a París y conquistó 14 títulos en ese largo periodo de tiempo, abre el torneo cuyo cuadro final arrancará el domingo y se prolongará hasta el 11 de junio, día en el que se disputará la final en la pista Philippe Chatrier.

Un buen termómetro para establecer la lista de favoritos son las casas de apuestas y éstas ponen a Alcaraz el cartel de candidato número uno. Por su título en la tierra batida de París, y teniendo en cuenta que los índices fluctúan, se pagarían entre 2,25 y 2,40 euros por cada euro invertido.

A continuación, no muy lejos, aparece en cuanto a favoritismo un Djokovic que cumplió 36 años el lunes, que fue campeón en 2016 y 2021 y cuyo triunfo en este 2023 en el segundo major de la temporada reportaría a quien apostase por él entre 2,75 y 3,30 euros.

Un título del danés Holger Rune, de 20 años y número 6 de la ATP, se cotiza para la mayoría de casas entre 7,25 y 9 euros.

Más atrás en los pronósticos se sitúan el griego Stefanos Tsitsipas, quinto jugador del mundo a sus 24 años -entre 9 y 11 euros-; el italiano Jannik Sinner, de 21 años y octavo en el ranking ATP -entre 9,50 y 15 euros-; el ruso Daniil Medvedev, de 27 años y que es segundo tras Alcaraz -entre 10 y 13-; el noruego Casper Ruud, de 24 años y cuarto -entre 12 y 23 euros-; y el alemán Alexander Zverev, de 26 años y que, pese a ser el vigésimo séptimo en la ATP en este momento, está entre los favoritos a ganar en París con un índice que va de los 20 a los 23 euros en las casas de apuestas.

Como dato a tener en cuenta cabe reseñar que el triunfo de Rafa Nadal, antes de que se confirmara la baja del mallorquín por lesión, se pagaba a entre 5 y 6,80 euros.

Al subir Alcaraz del segundo al primer puesto del ranking internacional y bajar Djokovic del primero al tercero y colarse entre ambos Medvedev podría darse un duelo entre el de El Palmar y el de Belgrado en semifinales. El jueves 25 se sorteará el cuadro del torneo francés.