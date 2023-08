¿Quién es Roberta Lobeira, la mujer que viajó con Rubiales a Nueva York?.

Luis Rubiales fue señalado por hacer un viaje a Estados Unidos junto a una pintora mexicana llamada Roberta Lobeira. El asunto polémico fue que dicho viaje habría sido pagado con dinero de la RFEF. Sin embargo, el asunto quedó ahí y no generó ningún tipo de repercusión similar a lo actual. Pero... ¿Quién es Roberta Lobeira? Esta famosa pintora conoce en el plano personal a Rubiales desde 2020 en lo que era uno de los momentos más tranquilos de la RFEF. Actualmente, se desconoce si ambos son pareja.

Roberta es considerada una artista contemporánea y totalmente abanderada del surrealismo. Sin duda, una referente en su profesión y que la permite viajar por todo el mundo para hacer nuevas obras de arte. Lobeira vive en el Paseo del Prado (Madrid).

"Mi madre tenía una florería en Monterrey, México, y yo pasaba horas allí pintando flores. La gente entraba a comprar flores y un día una mujer me compró un cuadro. Poco a poco empecé a comprender que lo que hacía tenía un valor: alguien me preguntó si podía hacer un retrato de su perro, otro de una persona y de pronto ya estaba dedicada al arte. Iba al colegio y volvía a pintar, dormía y soñaba con mundos fantásticos que llevaba a los lienzos sin pensarlo. Mi familia siempre me apoyó, reconocían mis dones y habilidades, mi madre insistía en que debía prepararme, estudiar, ser disciplinada. Me fui a París para estudiar a los grandes maestros, después estudié en la Academia de Bellas Artes de Nueva York, pero fue cuando volví a México que entendí que quería estar bajo la tutela de un gran maestro. Mi reto más grande fue trabajar en el estudio del maestro mexicano Antonio Bustamante en Oaxaca. Con él aprendí técnicas como el temple, el uso de los pigmentos naturales y la selección de materiales que usaban los grandes maestros", afirmó la pintora hace tiempo en una entrevista a El Español.

Finalmente, este caso se quedó sin investigar y eso salvó en aquel momento a un Luis Rubiales al que se le acumulaban los problema debido también a la filtración de unos audios haciendo negocio con Gerard Piqué de cara a la organización de la Supercopa de España.