La razón por la que Becker, de la Real Sociedad, fue grabado en una discusión en la puerta de una discoteca el sábado por la noche

El incidente protagonizado por Sheraldo Becker en las afueras de una discoteca en San Sebastián ha generado una ola de comentarios entre los aficionados de la Real Sociedad, quienes ya se encontraban molestos por el mal comienzo del equipo en LaLiga. Según se ve en el vídeo Becker se vio envuelto en una discusión con otras personas mientras se encontraba acompañado de su mujer y familia. Aunque la situación no escaló a una pelea física, las imágenes del altercado fueron ampliamente difundidas y no tardaron en generar reacciones negativas. La familia de Becker intentó mediar y calmar la situación, pero la tensión fue palpable, dejando a los seguidores del equipo con una sensación de decepción y preocupación por la imagen pública del jugador.

El contexto en el que ocurrió este incidente es especialmente delicado, ya que tuvo lugar poco después de un partido en el que la Real Sociedad empató a cero frente al Valladolid, un resultado que aumentó la frustración de los aficionados. Becker, quien fue fichado con grandes expectativas, falló una oportunidad clara de gol en ese encuentro, lo que lo convirtió en el blanco de muchas críticas. Los hinchas, ya molestos por el rendimiento del equipo en general y su comienzo tambaleante en la liga, encontraron en el altercado fuera de la discoteca un motivo más para cuestionar el compromiso del jugador. Las imágenes del incidente se convirtieron rápidamente en el centro de atención, y el comportamiento de Becker fue interpretado como una falta de profesionalismo en un momento en que el club necesita concentración y esfuerzo total por parte de sus jugadores.

En medio del revuelo, Becker no tardó en emitir un comunicado público en el que asumió la responsabilidad de sus acciones. En su declaración, el delantero ofreció una disculpa a la afición y a todos los miembros de la Real Sociedad, reconociendo que no estaba orgulloso de la imagen que había mostrado durante el altercado. "Kaixo, familia txuri-urdin", comenzó su mensaje, apelando directamente a la afición del club donostiarra. En su comunicado, Becker explicó que su reacción en la discoteca había sido para defender a su mujer y a su familia, pero también admitió que la manera en que manejó la situación no fue la correcta. En un gesto de humildad, se comprometió a aceptar cualquier sanción que el club decida imponerle por el incidente.

“Kaixo, familia txuri-urdin. Anoche, estando con mi mujer y mi familia, salí en su defensa en un desagradable incidente y no estoy orgulloso de la imagen dada. Os pido disculpas y os he fallado. Acataré cualquier acción por parte del club. En estos momentos me siento en deuda con todos, presidente, dirección, entrenador y compañeros, y trabajaré más duro si cabe para que logremos los objetivos. Lo siento. Becks".