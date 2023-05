El Real Madrid echa de menos a Benzema

La temporada de Karim Benzema explica también la temporada del Real Madrid, especialmente en Europa. El año pasado marcó diez goles entre los cuartos de final y las semifinales de la Liga de Campeones: tres al PSG en la vuelta, otros tres al Chelsea en Londres y uno más en Bernabéu y dos goles al City en Manchester y otro, el definitivo, en la indescriptible remontada del partido de vuelta.

Diez goles en cinco partidos que llevaron al Real Madrid a hacer cosas nunca vistas en Europa antes de dejar la gloria para Vinicius en la final. Pero ese Benzema no ha existido este año. Las lesiones le robaron el Mundial y muchas cosas más y nunca ha estado a la altura de lo que es, el último Balón de Oro. Aunque cuando empezaron las eliminatorias de la Liga de Campeones tuviera un momento de lucidez que hiciera revivir la ilusión.

Marcó dos al Liverpool en el mejor partido del Real Madrid esta temporada, el de la remontada en Anfield. Volvió a marcar en la vuelta en el Santiago Bernabéu el último gol del partido. Y repitió contra el Chelsea en la ida. Ahí se acabó Benzema. Los 15 goles en Europa de la temporada pasada se han quedado en cuatro. Y el Real Madrid se ha quedado a las puertas de una nueva final.

Karim no ha podido exhibir el derroche físico de la temporada pasada, cuando era un centrocampista más cuando había que bajar al medio a recibir la pelota y era el primero en ir a presionar al portero rival para robar la pelota. Así llegaron goles contra el PSG, el origen de la remontada, y contra el Chelsea. Pero contra el City no se vio eso. El «9» del Real Madrid no parecía el mejor jugador del mundo de hace sólo un año. Y tampoco estaba dispuesto a asumir la responsabilidad delante de los micrófonos cuando lo reclamaron los servicios de prensa del Real. Fue Carvajal el que salió a dar la cara ante las televisiones a pie de campo.

Benzema aguantó en el campo, aunque sólo consiguió amenazar al Manchester City pasado ya el minuto 80 con un remate que tapó Ederson. No acabaron el partido Kroos y Modric en un movimiento que más que como un cambio de guardia o como el fin de una era hay que interpretarlo como una superstición. El año pasado, en la paranormal remontada del Bernabéu ni Casemiro ni Kroos ni Modric acabaron el partido. El brasileño no está y el alemán y el croata han cumplido un año más, pero nada explica mejor la diferencia entre lo sucedido el año pasado y éste que el cambio de escenario –no es lo mismo jugar la vuelta en casa que en campo contrario– y la «ausencia» de Benzema. Karim no se pareció a Karim.