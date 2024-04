La reflexión de Jon Rahm tras escuchar que jugó mal

Jon Rahm cerró el Masters de su primera defensa de una manera discreta al tirar 76 golpes, cuatro sobre par, para un total de 297. Sin duda, su peor tanteo en el torneo de la chaqueta verde en ocho participaciones. El español recibió crítica y le acusaron de jugar mal. "Sí, era algo que esperaba. También lo contrario, alguno que pensaba que iba a estar muy seco y me dio un abrazo. Los que son mis amigos siguen siendo mis amigos y los que no lo eran, pues ya se sabe. Sabía que iba a pasar, sólo me faltaba saber quién".

"¿No he ganado en un año? Es verdad, pero he estado peleando por ello en todos los torneos del LIV. A mí no me preocupa eso. En el golf pierdes o ganas por detalles. Tampoco soy Tiger. Ese momento al que mucha gente se refiere fueron tres meses el año pasado", dijo.

"No fue tan malo. En esa loma en la que me apoyé jamás tenía que haber pegado ese bote, pero debió pillar una zona dura y botó como no esperaba", aseguró.

"Quizás en alguno como el 2 que han tirado el tee un poco a la izquierda deba cambiar alguna estrategia. A lo mejor el año que viene juego la madera 3 porque si vas al bunker no tienes nada que hacer", reconoció.

"Tampoco jugué tan mal como dice el resultado", reclamó el campeón de 2023. "Jugué muy buenos hierros. Y los golpes que fallé no fueron por mucho. Y físicamente me sentí muy bien, he mejorado mi nutrición y me siento fantástico. Habrá que analizar lo que ha pasado y pensar en el siguiente. Pero va a ser rápido", avisó.

"Pero eso está aún lejos. Ahora me tengo que ir al otro lado del mundo -LIV en Australia y Singapur- y tampoco creo que llegar picado por este resultado al siguiente grande sea algo bueno", finalizó.