La reivindicación de María Pérez tras su segundo oro en marcha: "Hemos tenido que hacer lo mismo para que la gente nos quiera"

María Pérez tenía algo que decir después de hacer historia para el deporte español, de colgarse su segundo oro en el Mundial de Budapest, de ganar en 35 kilómetros marcha tras haberlo hecho en 20. Y no sólo ella, la hazaña también la repitió Álvaro Martín.

"¿Hago una reflexión? ¿La hago muy bonica?", dice la atleta granadina en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Atletismo. Pues mira, el domingo yo fui campeona del mundo y el sábado Álvaro fue campeón del mundo, pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque las del fútbol ganaron, y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral, mañana este señor y yo vamos a ser portada. ¿Por qué? Porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo para que la gente nos quiera", añade, envuelta en la bandera de España. "Porque nosotros sí os queremos a todos", interviene Álvaro Martín, que está a su lado. "Claro, y os alegramos siempre", finaliza María.

Los dos oros de los 20 kilómetros quedaron algo difuminados por el éxito de la selección de fútbol, que es el deporte más mediático en España, aunque la marcha lleva años y años dando éxitos al deporte nacional. En este Mundial de Budapest, sin ir más lejos, las cuatro medallas de la delegación española, todas de oro, son en esta disciplina. "A la marcha española se le piden medallas, que es lo lógico, pero no es presión, es responsabilidad. Nosotros tenemos un gran legado en la marcha española con grandes hombres y mujeres y lo mantenemos con responsabilidad. Es cierto que había posibilidad de doblete pero lo aceptamos con responsabilidad. Yo me iba a dejar la piel independientemente de ser cuarto, tercero o primero", dijo Álvaro. "Hemos demostrado que la marcha española merece un respeto", aseguró María.

Y la marcha en general, también, porque desde el Comité Olímpico Internacional y desde World Athletics se la está arrinconando, se quitan distancias (la legendaria 50 kilómetros), se ponen otras como la de 35 que no va a estar en los próximos Juegos. Es más, los atletas no sabían qué preparar para 2024 en París, más allá de los 20 kilómetros, y al final se ha medio improvisado una maratón mixta como segunda prueba, con poco tiempo para prepararlo, para adaptarse. "A posteriori del campeonato tenemos que hablar con otros marchadores y vamos a intentar reunirnos para ver qué podemos hacer. No me quiero centrar en ello pero nuestra disciplina está en riesgo. Lo vamos a salvar, no me cabe duda. Nos vamos a dejar la piel y no solo España sino el resto de países", aseguraba Álvaro Martín.