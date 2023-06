La respuesta de Alcaraz cuando le preguntan por su voto en las elecciones: "Están pasando cosas en España..."

Carlos Alcaraz se mide el domingo al italiano Lorenzo Musetti, 17 cabeza de serie, en los octavos de final de Roland Garros. Todo va como esperaba el tenista español, cada partido mejor, con más ritmo, con más fuerza, más favorito. Su rival de octavos es un viejo conocido: ""Hemos compartido muchos torneos de pequeños, nos conocemos bien fuera de la pista, aunque no tenemos mucho tiempo de vernos porque en los torneos vamos a nuestro rollo", aseguraba el tenista español."Será un desafío para mi, juega muy bien, está ganando a grades rivales. Tiene mucho talento", afirmó. El italiano no escondió su admiración: "Lo que veo es a un amigo, veo que ha empezado una nueva generación. Es el primero que ha ganado un Grand Slam después de los tres grandes, así que creo que es una especie de inspiración para nosotros, para mí, para Holger, para Jannik y para quien sea que esté detrás de él, tratando de acercarse a ese grupo", contaba. Ya se han enfrentado, pero este domingo será diferente. "El partido que tuvimos en Hamburgo me dio mucha confianza, especialmente de este lado. Esta vez iremos al partido desde una posición totalmente diferente, un estado diferente, pero lo disfrutaremos”.

Carlos Alcaraz está en su mejor momento, muy concentrado en lo que hace, creciendo cada día: "Soy un jugador muy completo, que juega agresiva y siempre estoy presionando al contrincante y llevándolo al límite. No piedo mucho la concentración, estoy listo para jugar grandes puntos y los rivales necesitan hacer grandes cosas para poder superarme".

Está centrado en el tenis, eso no le impide estar pendiente de otras cosas. Escribió en el Instagram de Alba Silva, la mujer de Sergio Rico, el portero español del PSG hospitalizado y también está pendiente de lo que pueda hacer Fernando Alonso en el Gran Premio de España de este domingo. O de las elecciones. Cuando Pedro Sánchez las convocó, preguntaron a Carlos Alcaraz. “Es un momento donde están pasando cosas en España y como español estoy al tanto de lo que está pasando. Por primera vez puedo votar. Pero lo miro muy de reojo”, decía en su momento. “Al final, aquí estamos muy concentrados en París, en un torneo que tengo muchas ganas de ganar, que es superexigente y no te puedes salir del foco. Pero como ciudadano español sigo lo que está pasando en España”.

Mientras, otros españoles continúan en Roland Garros, como Sara Sorribes, que lloró cuando le comunicaron que estaba clasificada para octavos de final de Roland Garros sin saltar a la pista por la baja de su rival, la kazaja Elena Rybakina."Yo soy así, no me voy a crear demasiadas ilusiones. Es cierto que el tenis te lleva a que te vayas muy lejos, pero yo me considero una hormiguita y voy a intentar llevarlo de esa manera, a mí me ayuda mucho", decía. "Estaba preparándome para saltar cuando me han avisado que se había retirado. Lo primero que he hecho es llorar. Y he dicho: 'no me lo creo. Aunque no es la mejor manera de clasificarse", reconocía.