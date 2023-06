Así se enfrentó y desafió Djokovic al público de Roland Garros después de que le abuchearan

Novak Djokovic tiene una misión en este Roland Garros: ganar su vigésimo tercer Grand Slam; y se le está viendo un poco más nervioso de lo habitual, aunque no es la primera vez que le sucede algo así en una gran cita. En tercera ronda superó a Davidovich en un duelo intensísimo que vio peligrar por momentos. Estaba más o menos tranquilo, pero cuando ganó el tie break del segundo set, su celebración fue por todo lo alto, incluso exagerada.

Sacó el puño el serbio y dio la vuelta y repitió el gesto, enloquecido. La reacción del público francés fue abuchearlo. No es el primer jugador con el que tiene problemas la afición de Roland Garros, especialmente activa cuando uno de los suyos está en pista, aunque no era el caso. Fritz eliminó al último tenista galo y también la tuvo con la grada. Lo había explicado el propio Davidovich, que en las dos primeras rondas superó a tenistas locales. "En Francia el público es muy difícil. Hoy me han respetado bastante, no ha sido un partido sucio. Siempre iban con Arthur [Fils, su rival en el estreno] a full desde el primer momento. Me han respetado, pero es verdad que es un público bastante agobiante. En cada punto están animando al rival, pero esto lo tenía asumido". El enfrentamiento con Djokovic no terminó ahí.

Justo después de esa reacción tras encarrilar el partido, pidió tiempo médico y la bronca fue en aumento, a lo que él contestó retador, levantando las manos, pidiendo más. Muchas veces se siente cómodo en ese ambiente hostil e incluso eso hace que se active su tenis. Ya en su primer partido, contra Kovacevic, tuvo sus más y sus menos con los aficionados. Lo que sí le aplaudieron fue el gesto que tuvo con Davidovich.

El español se fue al suelo durante un punto y pareció hacerse daño y se fue cojeando. Entonces, el serbio fue a interesarse por él y le ofreció hielo y una toalla. Después, al acabar el duelo, también tuvo buenas palabras para un tenista con el que ha entrenado alguna vez en Málaga. Djokovic se enfrentará en octavos de final al ganador del Varillas - Hurkacz.