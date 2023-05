Claves para entender la dolorosa lesión de Rafa Nadal: ¿Qué es y cómo se trata?

Rafa Nadal se despidió en segunda ronda del Open de Australia tras perder ante Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5. El español sufrió un fuerte pinchazo en la zona alta de la pierna izquierda en el tramo final del segundo set. Tras las pruebas realizadas, el diagnóstico es claro: el tenista sufre una lesión de grado 2 del psoas ilíaco de su pierna izquierda. “Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas”, desveló el deportista en sus redes sociales.

Sin embargo, cuatro meses después la lesión no ha mejorado, ha apartado al tenista de Roland Garros y amenaza seriamente el final de su carrera. "La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, sin parar, con la vista puesta en los siguientes objetivos, aunque algunos se iban perdiendo por el camino. El más importante, que era Roland Garros, a día de hoy se hace imposible. Con lo cual, en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita con todo lo que es ese torneo para mí", afirmaba ayer el tenista balear.

¿Qué es el psoas? ¿En qué consiste esta lesión y cómo se trata?

Psoas ilíaco Archivo

El psoas es un potente flexor de la cadera y un rotador externo del fémur. Está compuesto por dos vientres musculares independientes, el psoas mayor y el ilíaco. Ambos comparten la misma inserción distal que se encuentra en el trocánter menor (un saliente óseo en la parte superior interna del fémur ubicado en una zona profunda). Su función principal es la flexión de la cadera cuando caminamos, corremos o sprintamos y también está activo si estamos de pie o sentados porque ejerce una función clave para el mantenimiento de una postura erguida. El síndrome del psoas es una inflamación del mismo, típicamente en la unión entre la masa muscular y el tendón (elemento que une el músculo al hueso). Este punto de unión se localiza en la ingle, justo por delante de la cadera. La causa de este síndrome está relacionada con una sobrecarga física (por ello suele ser una patología más habitual entre atletas), pero también por una mala biomecánica de la región lumbo-pelvica.

En el caso de Nadal el dolor nunca cesó, ya que el músculo "tiene una importante relación anatómica con la columna lumbar y con el miembro inferior" y "en caso de lesión va a dejar una huella de dolor importante que, además, se puede irradiar a otras zonas de la pierna".

Si el psoas ilíaco está lesionado lo que notaremos es un dolor bien localizado en la zona anterior del muslo, en la zona lumbar o en la ingle. También nos puede molestar una rodilla, inflamar la cintilla ilotibial ó molestia a nivel lumbar.

Por un lado, notaremos más el dolor al estar de pie o bien al levantarnos si estamos sentados o al incorporarnos si estamos tumbados boca arriba y por otro lado, observaremos que el dolor tiende a desaparecer al tumbarnos boca arriba con los pies apoyados, las rodillas y las caderas flexionadas o bien cuando estamos tumbados lateralmente (en posición fetal).

Realizar estiramiento psoas tumbado puede conllevar dolor en caso de contractura y molestias en caso de acortamiento del psoas.

Existen varios grados de lesión en el músculo psoas ilíaco, que van desde una simple contractura hasta una rotura completa, según recoge el portal especializados Webconsulta.com. Algunos ejemplos incluyen:

Grado 1: contractura o sobrecarga leve, donde el músculo está dolorido pero todavía funciona adecuadamente.

Grado 2: desgarro parcial, en el que el músculo está dañado pero aún puede contraerse.

Grado 3: desgarro completo, en el que el músculo se ha roto completamente y no puede contraerse.

¿Por qué se produce?

Una lesión en el músculo psoas ilíaco, en concreto de grado 2 como la de Rafa Nadal, puede ocurrir debido a varias razones, algunas de las cuales pueden incluir:

Sobrecarga o uso excesivo: el uso excesivo o la sobrecarga del músculo puede causar una lesión. Esto puede ocurrir en atletas que practican deportes que requieren movimientos repetitivos de la cadera, como correr, saltar o levantamiento de pesas.

Falta de flexibilidad: los músculos tensos o poco flexibles son más propensos a sufrir lesiones.

Desgaste: el desgaste natural debido al envejecimiento, el uso prolongado o una mala técnica de ejercicio puede debilitar los músculos y aumentar el riesgo de lesiones.

Trauma: un golpe directo o una caída pueden causar una lesión en el músculo psoas ilíaco.

Mala postura: Una mala postura o un desequilibrio muscular pueden contribuir a las lesiones en el músculo Psoas Ilíaco.

Otros problemas musculares: problemas en la columna vertebral o en la articulación de la cadera.

En general, los deportistas que participan en actividades que requieren movimientos de flexión de cadera, como el levantamiento de pesas, el ciclismo, el fútbol y el baloncesto, tienen un mayor riesgo de sufrir una lesión en el músculo psoas ilíaco. En cuanto a los tenistas, la lesión del músculo psoas ilíaco puede ser comú debido a los movimientos repetitivos y el estrés continuo en la zona de la cadera durante el juego. El golpeo constante de la pelota puede causar inflamación y tensión en el músculo psoas ilíaco, lo que puede llevar a dolor en la ingle y dificultad para realizar movimientos de rotación y flexión de cadera.

¿Cómo se trata?

El pronóstico para una lesión grado 2 del músculo psoas ilíaco puede variar dependiendo de varios factores, como la gravedad de la lesión, la rapidez con la que se busca tratamiento, y la adherencia del paciente al tratamiento recomendado.

En general, el tratamiento de una lesión en el psoas ilíaco puede incluir el uso de hielo, reposo, fisioterapia, tratamiento analgésico para el dolor y ejercicios de fortalecimiento para fortalecer el músculo y prevenir recurrencias. Es importante siempre buscar el asesoramiento de un profesional de la salud para determinar la gravedad de la lesión y el mejor plan de tratamiento. Hay que tener en cuenta que pueden pasar varias semanas o meses hasta que el músculo sane completamente. Para ello, es importante seguir las instrucciones de un profesional de la salud para evitar dañar el músculo más.

El tratamiento para una lesión en el músculo psoas ilíaco, en concreto para una lesión de grado 2, puede incluir:

Reposo: es fundamental dar descanso al músculo afectado para permitir que se cure. Esto puede incluir limitar las actividades que causan dolor y evitar cualquier actividad que requiera movimientos que causen tensión en el músculo.

Fisioterapia: un fisioterapeuta puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación mediante el uso de técnicas de masaje, estiramientos y ejercicios de fortalecimiento.

Terapia manual: un fisioterapeuta también puede utilizar técnicas manuales para ayudar a mejorar la movilidad del músculo y reducir la inflamación.

Ejercicios de fortalecimiento: un fisioterapeuta puede recomendar ejercicios específicos para fortalecer el músculo psoas ilíaco y prevenir futuras lesiones.

Medicamentos: si el dolor es intenso, el médico puede recetar analgésicos o antiinflamatorios para ayudar a aliviar el dolor.

Cirugía: en raras ocasiones, una lesión grado 2 en el músculo psoas ilíaco puede requerir cirugía si no responde al tratamiento conservador.

El objetivo de Nadal estaría en regresar la próxima temporada para su "último año" en el tenis y prevé hacerlo en la Copa Davis. La Final 8 se celebrará del 21 al 26 de noviembre.