La respuesta de Puado al ser preguntado sobre los penaltis que le pitan al Madrid

En la rueda de prensa previa al partido entre el Espanyol y el Real Madrid, Javi Puado fue cuestionado sobre la frecuencia de los penaltis a favor del equipo blanco. Su respuesta fue clara y directa: “Les pitan muchos penaltis porque son muy buenos y llegan mucho al área rival. Tienen jugadores que driblan tanto que es normal que se piten penaltis”.

Puado subrayó que la alta cantidad de penaltis señalados al Real Madrid se debe a su estilo de juego ofensivo y la calidad de sus jugadores, que generan acciones dentro del área rival. El capitán del Espanyol destacó que el equipo blanco posee un poderío ofensivo que justifica la frecuencia de las sanciones desde el punto de penalti.

También dejó claro que no está preocupado por el arbitraje en el Santiago Bernabéu. Aseguró que su equipo se centra en hacer su propio partido y que, aunque hay factores que no pueden controlar, confían plenamente en los árbitros. Enfatizó que, independientemente del rival, el Espanyol sigue su propio camino sin centrarse en aspectos arbitrales.

Estas declaraciones de Puado ofrecen una perspectiva sensata y razonada sobre la relación entre el estilo de juego del Real Madrid y la frecuencia de los penaltis que se le señalan. Muchos aficionados madridistas aplaudieron al capitán del conjunto perico.