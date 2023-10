Las revelaciones de Ferrán Torres a Pablo Motos: las bromas del vestuario, su nueva marca y 'bloqueo' a la prensa

Ferran Torres habló en 'El Hormiguero', donde recordó algunos aspectos claves en su vida. El jugador del Barça recordó algunos de los momentos más claves de estos años. "Tuve una lesión en el pie y a raíz de la misma no conseguí ponerme a mi nivel físico y como de cabeza estaba un poco débil, un poco flojo, pasé un bache a nivel mental", ha admitido el invitado. "Fue un año duro pero a día de hoy pienso que ha sido el mejor año de mi vida porque aprendí un montón, saqué más cosas positivas que negativas y gracias a eso construí el Ferran Torres que soy hoy. Gracias a la lesión aprendí a centrarme en lo que puedo controlar, en lo que depende de mí, y a partir de ahí que ni mi círculo de confianza ni yo mismo me pueda reprochar nada. Si voy convocado para mi es un orgullo, pero si no voy intento que me sirva de motivación para saber qué más tengo que hacer para volver a ser convocado", afirmó.

"Sobre todo porque pasas de hacer una rutina diaria con tus compañeros a estar tú solo con el fisio, en el gimnasio. Atraviesas un momento de soledad, de charlas continuas contigo mismo, y fue en ese momento cuando decidí ponerme en manos de un profesional. Repasé toda mi trayectoria desde pequeño hasta que empecé con él y ahí decidí que era el momento de hablar con mi familia, con mis amigos, con mi círculo de confianza, rodearme de profesionales y apoyarme en ellos, porque al final la opinión que yo valoro y a mí me importa es la que tengan ellos de mí y la que yo tenga de mí mismo. Eso cambió mi forma de ver las cosas y ahora estoy en un momento en el que tengo mucha autoconfianza", dijo.

"Es una frase de tres cosas que me han pasado: 'Lo intentas, te equivocas, te levantas'. Yo creo que al final lo que marca a una persona no es el éxito sino cómo se levanta tras las caídas. El apodo se refiere a mi mentalidad. Yo siempre he sido una persona muy competitiva, muy ambiciosa, con muy mal perder porque no me gusta perder a pesar de que he perdido muchas veces. Y esa ambición, esas ganas de querer mejorar, creo que van acorde a la mentalidad de un tiburón y me siento muy identificado con ese apodo", alegó.

"Cuando pierdo, mejor no te cruces conmigo. No te cruces conmigo y si no pregúntale a mi hermana, a mis padres o a mi representante. De hecho, Pedri me llama 'El Vinagre'. Tengo muy mal contestar, contesto muy mal, aunque he mejorado y cuento hasta 10. Pero sí que es verdad que antes tenia muy mal perder hasta el punto de que en el colegio me he pegado por perder. Lo he trabajado con el psicólogo y ahora a pesar de hacer un mal partido sé salir con una sonrisa aunque por dentro esté contrariado", comentó.