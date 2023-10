Ferrán Torres, el ex de la hija de Luis Enrique y goleador con el Barça que estará el lunes en 'El Hormiguero'

A Ferrán Torres (Foios, Valencia, 2000) le están empezando a salir bien las cosas en el F.C. Barcelona esta temporada. Por el momento ya lleva 4 goles anotados y empieza a ser un fijo en el once titular de Xavi Hernández; además ha vuelto a ir convocado con la Selección Española, donde ya jugó ayer de inicio ante Escocia y se presume que tenga minutos el domingo frente a Noruega.

Tras volver con La Roja de tierras nórdicas, el número 7 del Barça hará escala en Madrid para visitar a Pablo Motos en 'El Hormiguero' el próximo lunes 16 (el pasado 17 de mayo estuvo en el programa su compañero Pedri). Y presto tomará un vuelo hacia la ciudad condal para reintegrarse en los entrenamientos del equipo blaugrana de cara al partido del domingo 22 ante el Athletic Club.

Más allá de por ser un talentoso futbolista (a sus 23 años ya ha pasado por Valencia, Manchester City y Barça), a Ferrán Torres se le conoce fuera del ámbito balompédico por haber mantenido una relación sentimental durante un par de años con Sira Martínez, la hija del exseleccionador nacional, Luis Enrique.

Un vínculo que se rompió el mes de mayo pasado supuestamente porque ambos se dieron cuenta que la relación no iba a ningún lado.

Fue muy sonado, cuando en pleno Mundial de Qatar 2022, en uno de los directos por Twitch de "Luis Padrique" le preguntaron "si Busquets era la prolongación en el campo de Vicente del Bosque, ¿cuál es la tuya?", a lo que el asturiano respondió bromeando que "hombre, la mía es muy fácil: el señor Ferrán Torres, que si no, me coge mi hija y me corta la cabeza jajaja".