Del regreso de Ricky Rubio al estreno de Aldama: la lista de Scariolo para el Mundial

Sergio Scariolo ha ofrecido una primera lista de convocados para el Mundial de baloncesto de Filipinas, Japón e Indonesia, que se disputará del 25 agosto al 10 septiembre, con la presencia de Ricky Rubio y el debut de Santi Aldama como internacional absoluto como elementos más destacados. La lista está formada por un total de 16 jugadores de donde saldrán los doce definitivos que representen a la defensora del título en la próxima Copa del Mundo. El núcleo duro del grupo está compuesto, con la baja de Lorenzo Brown, por los jugadores que hace un año se proclamaron campeones de Europa.

La lista está formada por Ricky Rubio, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Sergio Llull, Darío Brizuela, Rudy Fernández, Alberto Abalde, Álex Abrines, Juancho Hernangómez, Joel Parra, Víctor Claver, Jaime Pradilla, Sebas Saiz, Santi Aldama, Usman Garuba y Willy Hernangómez.

El regreso de Ricky a la selección con 32 años es la mejor de las noticias para el cuerpo técnico. El que fuera el MVP del último Mundial y el máximo anotador de la selección en los Juegos de Tokio vuelve al equipo después de la rotura del ligamento cruzado que sufrió hace más de año y medio con los Cavaliers. Ricky sólo ha podido jugar 67 partidos en las dos últimas temporadas y en el último tramo de la temporada con los Cavs apenas dispuso de minutos. En la selección, junto a Rudy y Llull, será el capo del vestuario. El de Ricky no es el único regreso, ya que la convocatoria incluye la vuelta de Álex Abrines, ausente desde los Juegos. Su muy notable final de temporada con el Barça le ha llevado de vuelta al equipo nacional. También destaca el regreso de Víctor Claver.

La otra gran novedad es la presencia por primera vez en la absoluta de Santi Aldama. El ala-pívot de los Grizzlies fue el mejor jugador español la pasada temporada en la NBA. Renunció al Eurobasket para prepararse de la mejor forma posible para su segunda campaña en la Liga estadounidense y la apuesta fue acertada. Aldama jugó 83 partidos, muchos como titular, promediando casi 22 minutos por noche con 9 puntos y 5 rebotes de media.

De los 16 jugadores convocados hay once a los que se puede considerar poco menos que con plaza fija (Ricky, Díaz, Llull, Brizuela, Rudy, Abrines, Juancho, Claver, Aldama, Garuba y Willy). La posibilidad de un tercer base o de otro alero alto o un cuarto interior (Parra, Pradilla, Saiz) son las incógnitas a resolver antes de la lista definitiva.

España comenzará la concentración el 26 de julio en Madrid. El 4 de agosto disputará en el WiZink Center el primer partido de preparación ante Venezuela. Continuará la gira en Málaga donde se medirá en el Martín Carpena con Eslovenia (día 11) y Estados Unidos (13). La selección cerrará los amistosos en España con los partidos ante Canadá (17) y a la República Dominicana (19) en Granada.

La baja de Lorenzo Brown

La ausencia más significativa en relación al bloque que se proclamó el pasado verano campeón de Europa es Lorenzo Brown. "Desgraciadamente, no podré participar con mis hermanos de la selección española en la presente edición de la Mundial FIBA de este año. Me he reunido con tres especialistas distintos que me han dicho que el reposo y el tratamiento continuados son la única manera de que vuelva a estar al cien por cien para esta próxima temporada", explicó Brown en las redes sociales. "Una lesión en la carrera por la medalla de oro del año pasado en el Eurobasket que nunca me dio tiempo de curar, teniendo que saltar inmediatamente a mi temporada de Euroliga 2022-2023", relata "Lorenzo de Albacete" como le bautizó Garuba. "Mi esperanza es tener el honor de representar a España en los Juegos Olímpicos de 2024, y, después de mucho pensarlo y consultarlo, creo que esta decisión me da la mejor oportunidad para ayudar a nuestra búsqueda del oro el próximo verano en París", añadió el base de origen estadounidense nacionalizado español hace un año. Brown, que la próxima temporada seguirá en el Maccabi, se muestra "eternamente agradecido" a la FEB, a Scariolo, a sus compañeros de equipo "y, lo que es más importante, a los aficionados. Espero tener la oportunidad de hacer que se sientan orgullosos una vez más".