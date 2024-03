Un clásico rival de Rafa Nadal le destroza con este mensaje

Cuando Rafa Nadal dijo que no iba a estar en Indian Wells, Djokovic aseguró que era un fin de ciclo. Algo que puede empezar a certificarse con la derrota de Djokovic. Djokovic perdió jugando, pero es que Nadal ni participa. "No me encuentro listo para jugar al máximo nivel", aseguró la semana pasada pidió a sus seguidores una nueva prórroga del tiempo de espera para verle de nuevo sobre la pista.

La exigencia de un Masters 1.000 es otro mundo y el mallorquín consideró no puede "mentir" ni a los aficionados ni a sí mismo. El de Indian Wells iba a ser el primer torneo de mallorquín desde el que jugó en enero en Brisbane (Australia). Allí, tras ganar dos partidos, perdió el tercero ante el local Jordan Thompson y acabó lesionado, con una microrrotura muscular en la zona de la cadera, y ya no ha vuelto a jugar un partido oficial.

Llovía sobre mojado. Cuando saltó a la pista en Brisbane, Nadal llevaba 349 días sin hacerlo. Una grave lesión en el psoas izquierdo, que se reveló en el Abierto de Australia de 2023 y que le hizo pasar por el quirófano, le tuvo casi un año en el dique seco. Las nuevas complicaciones surgidas en Brisbane no tienen, de momento, fecha de alta.

La carrera del ex número uno del mundo ha estado jalonada casi de tantas lesiones como prodigiosas recuperaciones. Una de las más inesperadas fue la que protagonizó a comienzos de 2022, cuando se sobrepuso a un triste 2021, en el que sus problemas crónicos en el pie izquierdo y dolencias en la espalda le tuvieron ocho meses y medio de baja.

Pero reapareció a lo grande en el Abierto de Australia de 2022, en el que pulverizó los pronósticos y acabó ganando su vigésimo primer Grand Slam, con una final inolvidable en la que remontó dos sets al ruso Daniil Medvedev tras 5 horas y 20 minutos de juego.

Cuando se apuntó también el siguiente Grand Slam, su decimocuarto Roland Garros, nada hacía prever lo que vendría después: la retirada en semifinales de Wimbledon por la rotura de un músculo abdominal y un nuevo parón de cinco meses.

Aquellas victorias en Australia y París de 2022 fueron un fogonazo de luz en unas últimas cuatro temporadas repletas de problemas físicos para Nadal, que este año cumplirá 38 años y que dijo que quizá este será el último curso de su carrera.

Puede que esté en el final o eso cree mucha gente, entre ellos Tsonga, que ha sido muy cruel al describir la situación de Nadal: "La gran incógnita es ver de lo que es capaz en tierra batida, pero lo que hemos visto de él en pista dura, muestra que no tiene la misma movilidad que antes" ha asegurado. Creo que busca probarse a sí mismo y encontrar la manera de irse del tenis en paz", dice y acaba siendo casi cruel. "No tiene nada que demostrar, nunca volverá a su mejor nivel y dudo que pueda competir contra los mejores en arcilla, ahora mismo es una sombra de sí mismo".