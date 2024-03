Quién es Luca Nardi, el jugador que se ha cargado a Djokovic en Indian Wells

Novak Djokovic perdió por 6-4, 3-6 y 6-3 contra el italiano Luca Nardi, el 123 del escalafón de la ATP. Pero... ¿Quién es Luca Nardi? Este joven italiano de 20 años se ha reivindicado contra el cinco veces campeón en Indian Wells.El italiano apenas había ganado tres partidos en su corta carrera en el circuito ATP. Hay que recordar que Nardi es el cuarto jugador con escalafón más bajo en ganar al número uno del mundo.

Nardi desde hace años se declaró admirador del jugador serbio y para él ya cumplía un sueño solo con enfrentarse a su ídolo. El italiano mostró un juego ofensivo con 34 golpes ganadores. Este triunfo abre al italiano, por primera vez, las puertas del top 100 a partir del próximo lunes. Ahora, Nardi ya está en octavos de final de Indian Wells y jugará contra Tommy Paul.

“Creo que antes de esta noche nadie me conocía. Espero que el público haya disfrutado del partido. Estoy superfeliz con esta victoria. No lo sé, no sé cómo he hecho para mantener la calma. Creo que esto es un milagro. Soy un chico de 20 años que ocupa el puesto 100 en el mundo y que ha vencido a Novak. Es una locura", dijo el tenista italiano.

"Le felicito, sobre todo por ese tercer set que se ha marcado de gran tenis. Le había visto jugar. No sabía mucho de él, pero le había visto jugar. Tiene una gran calidad desde la línea de fondo, especialmente en el lado de la derecha. Se mueve bien y tiene talento. Entró al cuadro principal como lucky loser, así que no tenía nada que perder. Se merece la victoria. Estoy más sorprendido con mi nivel. Fue muy, muy malo. Las dos cosas se han juntado. Él tiene un gran día y yo uno malo. El resultado es negativo para mí", afirmó Djokovic.