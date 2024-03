La sincera y reflexiva reacción de Djokovic a la retirada de Nadal de Indian Wells

Novak Djokovic vuelve a Indian Wells. La última vez que jugó el primer Masters 1.000 de la temporada fue en 2019. En 2020 no se disputó por la pandemia, en 2021 (se jugó en octubre en lugar de en marzo), 2022 y 2023, el serbio no lo pudo disputar por no estar vacunado contra el covid. Ahora regresa a una cita que ha ganado cinco veces y que es uno de los torneos favoritos de los tenistas. “Hay una razón por lo que a este torneo le llaman 'el paraíso del tenis': es una experiencia placentera para los tenistas y los fans. Todo el mundo que ama este deporte disfruta mucho este torneo", aseguró un “emocionado” Djokovic.

"El fin de una era"

En Indian Wells iba a coincidir con Rafa Nadal. Estaban por primera vez juntos en el cuadro final de un torneo por primera vez desde el Open de Australia 2023, pero el balear finalmente ha decidido no participar, pese a viajar hasta California, por no encontrarse en condiciones y por no engañarse a sí “mismo y a los aficionados”. Novak fue preguntado por la ausencia de su histórico rival, y se puso reflexivo, nostálgico incluso. “Todos sabemos que esos momentos nos llegarán a todos. Pero cuando realmente llegan y entiendes que 'ya está', cuando Roger terminó su carrera y Rafa y yo probablemente no vamos a jugar mucho más, es como que una era llega a su fin”, dijo primero, y añadió también a Andy Murray al comentar: “Es triste pero al mismo tiempo creo que hay tantos momentos maravillosos, partidos e hitos que podemos celebrar, tanto de cada uno como de todos como grupo...”.

El partido más repetido de la historia

El partido más repetido en la historia del tenis es Nadal - Djokovic, 59 veces, con 30 triunfos para el serbio y 29 para el español. La última vez fue en Roland Garros 2022, en los cuartos de final. Ganó Rafa. La pregunta es si habrá posibilidad de volverlos a ver cara a cara. Rafa y Federer disputaron 40 encuentros (24-16 para el español) y Djokovic y Federer, 50 (27-23 a favor del serbio).

“Es triste para el torneo que Rafa se retirara y también para él. De hecho viajé con él a Estados Unidos. No estaba planeado y fue agradable verle a él y a su familia”, prosiguió Novak sobre la baja de Nadal. También defendió lo que está por venir: “El tenis está en buenas manos. Ojalá las contribuciones que hicimos en los últimos 20 años puedan servir al propósito de expandir la popularidad de este deporte”.