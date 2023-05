«Roglic y Evenepoel están en otro nivel físicamente»

Robbie McEwen (Brisbane, Australia, 1972) fue uno de los mejores velocistas del pelotón en los últimos años del siglo pasado y en los primeros de este. Ganó tres veces el maillot verde de la clasificación por puntos en el Tour. En el Giro no tuvo tanta suerte, abandonó todas las veces que lo disputó, pero ganó doce etapas. Ahora se ha incorporado al panel de expertos de ciclismo de Warner Bros. Discovery Sports y comentará la carrera en Eurosport.

¿Es el Giro una carrera entre dos, Remco Evenepoel y Primoz Roglic?

Ciertamente creo que están en otro nivel, tanto Remco como Roglic. Se ha vuelto obvio durante la primera parte de esta temporada, particularmente en Cataluña, donde se vio la forma en que solo ellos dos peleaban. Pero hay un dicho que dice que cuando dos perros pelean por un hueso, existe la oportunidad de que un tercero entre y lo robe. Ambos ciclistas, parecen estar en otro nivel físicamente, pero pueden pasar muchas cosas, particularmente en una gran vuelta. Roglic ha tenido sus problemas en carreras en el pasado y ha acabado ganándolas. Lo ha podido hacer en la Vuelta, pero en el Tour ha sido otra historia. Incluso el año pasado en la Vuelta se volvió a caer. Ese es su principal obstáculo. Y todos los demás también lo sabrán. Así que creo que otros equipos siempre buscarán mantener la presión sobre Roglic. No es que quieras que alguien se caiga, pero es una forma de mantener a alguien bajo presión día tras día hasta que tal vez se derrumbe. Evenepoel también ha tenido sus problemas. Se estrelló en Lombardía. Se rompió la pelvis. Se estrelló en el Giro la última vez que corrió y se marchó después de nueve días. Así que no todo está perdido para el resto. Y creo que existe la posibilidad de que esos dos corredores se vigilen tanto, que puedan dejar suelto a otro y así fue como Carapaz ganó el Giro hace unos años.

¿Ves alguna sorpresa para el Giro?

Tal vez el más obvio que puede luchar por el podio es Aleksandr Vlasov. Pero me interesará ver cómo puede ir Lennard Kamna, de Bora, porque es el colíder del equipo y fue en parte responsable de cómo ganaron el Giro el año pasado con Jai Hindley. También cómo está Jack Haig para la batalla entre los seis primeros. Aparte de eso, estaré muy interesado en ver cómo le va a Tao Geoghegan Hart. Ya ganó el Giro en el año de la pandemia, en 2020. Ha estado en buena forma y recientemente ha ganado el Tour de los Alpes. Pero su compañero de equipo Thymen Arensman ha tenido una preparación mucho más tranquila hacia el Giro. Hemos visto en la historia que los ciclistas que comienzan un poco más tranquilos, con el radar un poco más bajo pueden ser realmente fuertes en los últimos 10 días. A menudo son los que luchan por el podio. Arensman es un ciclista realmente interesante. No sé exactamente cómo está en este momento, pero se ha estado preparando para este año hasta donde yo sé. Así que creo que le va a ir muy bien.

El ciclismo está siendo dominado por los mismos nombres en los últimos años. ¿Se ha vuelto predecible?

Cada carrera es un poco diferente. Ha sido emocionante ver cómo han ganado muchos de esos muchachos. Ver a Mathieu van der Poel o Wout van Aert cuando ganan clásicas o etapas en grandes vueltas. Pero también creo que genera buenas batallas adelante, como vimos con Tadej Pogacar en el Tour de Francia. Estábamos pensando que parece que nadie lo va a vencer y luego aparece Jonas Vingegaard. Tienes a alguien nuevo. La historia nos muestra que sí, puedes ver a los mismos ciclistas durante varios años porque son grandes atletas, pero siempre llega alguien nuevo. Siempre hay sorpresas. Me gusta ver a la generación actual de corredores, porque siempre hay alguien que se acerca un poco más y más. Hace un par de años, no teníamos Evenepoel a este nivel. No hablábamos de él como favorito para ganar una gran vuelta. Estaba a punto de correr la primera. Así que habrá alguien más viniendo pronto, pero no sabemos quién es.

¿Quiénes son los velocistas a tener en cuenta?

Todos vigilarán a Cavendish, por supuesto. Están esperando su primera victoria de la temporada. Estuvo bastante bien en Scheldeprijs hace unas semanas, donde terminó en el podio.

Pero creo que el tipo a seguir será el velocista más rápido del Giro: Kaden Groves, del Alpecin-Deceuninck. Ya ganó en la Vuelta el año pasado y ha ganado en Cataluña. Es muy rápido y sobrevive bastante bien a las pequeñas subidas. También tiene un buen equipo a su alrededor. Así que creo que es un tipo a tener en cuenta en los esprints del Giro. Kaden Groves es el velocista destacado en la lista de participantes, probablemente seguido por [Fernando] Gaviria. Pero hay algunos otros tipos interesantes. Jonathan Milan ganó en Medio Oriente a principios de año, tiene una buena velocidad, similar a Consonni. Estuvo cerca el año pasado y segundo en una etapa realmente dura. No hay muchos velocistas. No va a estar demasiado competida la cabeza para los esprints. No está Demare, no está Caleb Ewan. Hay oportunidades para que alguien salga y tenga una actuación digna de llevarse el maillot por puntos.

¿Cuáles son las posibilidades de Cavendish?

No creo que haya estado perdiendo el tiempo, creo que sólo ha estado construyendo lentamente porque no ha tenido un equipo durante el invierno y eso realmente afecta a tu entrenamiento y a tu mentalidad. No me sorprendió que no pudiera ganar en los primeros meses, pero luego mostró una forma decente en Scheldeprijs. A partir de eso, espero que esté en un nivel decente para ser competitivo en las etapas llanas. No hay un grupo espectacular de velocistas, así que no me sorprendería si gana una etapa.

¿Crees que Cavensidh puede correr otra Grande?

Creo que puede correrla sin duda. Si puede ganar es la pregunta del millón. No sé. Pero una cosa que sé con certeza es que no apostaría contra él.

¿Cómo ha cambiado el sprint en el Giro desde tus días? Las etapas de sprint parecen mucho más difíciles de lo que solían ser.

En este Giro, las etapas de velocidad son todas bastante accidentadas. Tal vez no haya tantos días completamente llanos como los que podría haber tenido a finales de los 90, principios de los 2000, cuando casi construyeron un terreno para que Cipollini sumara victorias. Hemos visto evolucionar el Giro así a lo largo de los años dependiendo de quién era el gran favorito italiano en ese momento y dices «Guau, esto está hecho para ellos». Cuando Paolo Bettini estaba en su mejor momento siempre había pequeños repechos para acabar. Eso es algo normal, no me importaba mientras tuviera un par de oportunidades. Ahora ves a la mayoría de velocistas y dices «sí, es un velocista que puede superar un poco de escalada, sobrevivir a un día difícil».

¿Cuál es el maillot favorito de los que has vestido en tu carrera?

El maillot de campeón de Australia en 2002. Fue mi primer título nacional. Sientes que representas a tu país todos los días. Lo gané justo el fin de semana antes de que comenzara el Tour Down Under en 2002. Y luego continué en esa carrera para ganar cuatro etapas. Así que gané mi primera carrera con ese jersey. Luego gané con el maillot amarillo de líder y más tarde volví a ponerme la camiseta de campeón nacional y gané una y otra vez. Fue una experiencia muy agradable. Esa temporada gané 30 carreras y sentí que era mi superpoder ponerme esa camiseta.

¿Hay alguna carrera que se le te haya quedado grabada como la carrera perfecta?

El que se me queda grabado es aquel en el que parecía que nada me salía bien. Nada salió según lo planeado. Pero de todos modos gané en Canterbury en 2007 en la etapa de Londres a Canterbury del Tour [de Francia], donde me caí a falta de 20 kilómetros para el final. Estábamos más de un minuto por detrás del pelotón, todavía a 16 kilómetros para el final. Mi equipo hizo un trabajo increíble para llevarme a la parte de atrás del pelotón cuando quedaban unos 4 kilómetros, me las arreglé para abrirme paso y comencé mi sprint desde bastante atrás, pero justo en el momento antes de llegar a la última curva. A pesar de estar bastante exhausto por la persecución y por venir de atrás, tenía tanto combustible por la ira que pude usarlo y canalizarlo en mi esprint. Fue increíble.

¿Cuál es la subida más dura a la que te has enfrentado?

He sufrido en tantas. Sempre lo pasé mal en el Aubisque, en el Tourmalet y en el Mont Ventoux. En esos tres sólo recuerdo haber tenido escaladas realmente horribles, particularmente en esos días calurosos en los que has promediado 50 kilómetros por hora durante cuatro horas y luego tienes que subir a 21 con viento y no hay dónde esconderse.