La Rojita quiere su triplete, horario y dónde ver por televisión la final del Europeo sub'21

La selección española sub’21 ha tenido que cruzar el Mar Negro para ir a buscar el título europeo de la categoría. De Bucarest, donde jugó la primera fase y los dos primeros cruces, hasta Batumi, en Georgia, donde se juega hoy la final del campeonato de Europa con Inglaterra. Un viaje incómodo que pone algo más de peso a las piernas cansadas de unos futbolistas que el miércoles bailaron a Ucrania y han tenido poco tiempo para recuperar, aunque Santi Denia no pone excusas. «Ya sabíamos que si llegábamos a la final tendríamos que hacer el viaje. Lo hemos hecho de la mejor manera y, ahora, el entrenamiento previo al partido. Sabemos que hay menos días de recuperación y un viaje, pero estamos trabajando todos para llegar en las mejores condiciones», decía el seleccionador antes de la última sesión preparatoria.

Este sábado llega el momento de la verdad, frente a Inglaterra, en busca de un triplete histórico, porque esta generación, nacida a partir del año 2000, ha levantado el Europeo sub’17 y el sub’19 y está a noventa minutos, si no a 120, de repetir también en sub’21. Un reto en el que no piensa Santi Denia. «Sólo estamos centrados en trabajar el partido del sábado, pensar en los detalles del rival y reforzar las cosas que nosotros hacemos bien para mejorarlas. Te prometo que no he pensado en eso (cerrar por todo lo alto un ciclo mágico), sólo en el trabajo que nos queda por delante», explicaba el técnico en la rueda de prensa anterior a la final. En lo que no quiere pensar todavía Santi es en ese triplete de la Rojita que empezó hace siete años, en 2016, con la primera convocatoria de los sub’17 que ahora ya se están haciendo mayores. Seis jugadores forman parte de la vieja guardia, porque están desde el principio de todo y ahora pueden cerrar el círculo en Batumi. Son Abel Ruiz, Víctor Gómez, Hugo Guillamón, Juan Miranda, Antonio Blanco y Sergio Gómez. «Es bonito que nuestra generación, la del 2000-01, podemos acabar como empezó en el sub’17, con una final contra Inglaterra, pero tenemos que centrarnos en este partido, lo que nos va a permitir ganar el título es hacer un trabajo colectivo y pensar todos en lo mismo», decía también en rueda de prensa Abel Ruiz, el delantero estrella de este equipo. Él es uno de los españoles candidatos a MVP del torneo y el otro es Sergio Gómez, un puñal por la izquierda que suma tres goles y dos asistencias. Ha sido campeón de Europa este curso con el City de Guardiola, a donde ha llegado después de un camino que empezó en la cantera del Barcelona y que le llevó al Borussia Dortmund, una cesión en segunda en el Huesca y hasta un paso por la Liga de Bélgica. Ahora es una de las estrellas de la sub’21 junto a Abel Ruiz, que se ha convertido en el futbolista español con más partidos internacionales con las categorías inferiores. «Al principio del torneo alguien me dijo esto, que podía ser el jugador con más internacionalidades, y pensé que si llegábamos a la final conseguíamos el objetivo colectivo y yo estaría feliz de poder estar y de cumplir además ese récord. Pero lo importante es la final y centrarse en el juego que tenemos que hacer para llevar la copa a España», explicaba el propio Abel. Hablaba el punta de un partido perfecto y su técnico añadía que incluso hacerlo muy bien podría no ser suficiente contra esta Inglaterra que no ha recibido ni un gol en los cinco partidos que ha disputado. «Hay que rozar la excelencia para tener opciones contra Inglaterra, que es muy peligrosa en las transiciones. Felicito al seleccionador que ha hecho un gran equipo, ahí están los números: ha marcado mucho, no ha recibido y está en la final por méritos propios», terminaba Santi Denia, que ha sido fiel a un once muy concreto en estos últimos encuentros y aunque no quiso dar pistas seguramente va a repetir alineación.

Tiene muy clara su columna vertebral, desde Arnau Tenas, el portero que acaba de dejar el segundo equipo del Barcelona, hasta los tres hombres del centro del campo con Sancet, Antonio Blanco y Álex Baena. Es tanta la calidad del grupo que el jugador revelación del curso pasado, Gabri Veiga, no tiene hueco ni como primer cambio, porque ese papel lo tiene reservado Aimar Oroz, el canterano de Osasuna.