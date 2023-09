La ruina de un top 200 del tenis: "Sólo tengo 900 euros en mi cuenta".

Sumit Nagal es el mejor jugador indio en el ranking ATP situándose en la posición 159. Eso no le garantiza vivir del deporte, tal y como confirmó a The Times of India’. "Si miro mi saldo bancario, tengo lo que tenía a principios de año, unos 900 euros. Recibí algo de ayuda. Me ayudaron desde una fundación de tenis y también recibo salario mensual de la IOCL (empresa india de combustibles), pero no tengo ningún gran patrocinador. Invierto todo lo que he ganado", dice.

"Viajo solamente con un entrenador, sin fisioterapeuta. Siento que me falta apoyo a pesar de ser el mejor tenista indio desde hace años. Soy el único jugador que se clasifica para los Grand Slams, el único en ganar un partido en los Juegos Olímpicos", desvela.

"La rehabilitación me llevó 6 meses, después la vuelta, otros seis. Diría que tardé un año y medio hasta sentirme bien. Perdí algunos partidos que debería haber ganado. Cogí el COVID dos veces la pasada temporada, así que han sido dos años largos. No tengo nada de ahorros, no puedo decir que vivo una buena vida. Al menos no estoy en negativo. No digo que quiera ir a hoteles 5 estrellas ni nada de eso. Nos faltan fondos, un sistema. China tiene dinero y tenemos el mismo potencial que China", matiza.

Estas declaraciones suponen un punto de inflexión en el deporte, donde hay miles de jugadores que, pese a estar en la élite nacional de sus respectivos países, no pueden vivir de ello con unas garantías.