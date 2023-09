Las palabras de Rafa Nadal sobre Djokovic, que no le van a gustar

Rafa Nadalse ha sincerado en una entrevista en Movistar. El tenista español, aún de baja, quiere volver al tenis profesional y seguir demostrando qué tipo de jugador, aunque sabe que ahora mismo le queda mucho camino por recorrer. Eso para volver; el camino es mucho más largo y exige más sacrificio si quiere volver y competir con Djokovic y con Carlos Alcaraz, ahora mismo los dos mejores jugadores del mundo. Con Carlos Alcaraz no ha competido mucho, en cambio con Novak Djokovic ha estado "peleando" durante toda su carrera. Con Federer retirado y con Nadal recuperándose lentamente, Djokovic se ha convertido en el mejor jugador de la historia y ha superado a Nadal en número de Grand Slam. En la entrevista, Rafa contestó sobre ese asunto: ""Me hubiese gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia? Sin ninguna duda, claro que sí. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. ¿Ha sido para mí una obsesión? No, para nada. Tampoco me frustra, no puedes estar frustrado siempre en la vida. No estoy frustrado por una simple razón: creo que he hecho todo lo posible para que las cosas me vayan lo mejor posible", decía Rafa Nadal, que siempre tiene una filosofía muy clara y ejemplar para el resto de deportistas, y también para los que no se dedican al deporte. Por eso Nadal se ha convertido en un modelo a seguir y en uno de los españoles más respetados y admirados por todo el país.

"Creo que Novak lo vive de una manera más intensa que la que he vivido yo. Creo que para él sí hubiese sido una frustración más grande no conseguirlo, y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ojo", ha explicado Rafa Nadal acerca de por qué Djokovic ha conseguido el objetivo, el motro que le hace seguir ganando pese a haber ganado ya casi todo. "Ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo. Yo creo que he sido una persona ambiciosa, pero una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, sin estar frustrado o cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien", ha continuado explicando Rafa Nadal acerca de su diferencias con el tenista serbio. "Es mi forma de vivirlo, son culturas distintas, cada jugador o cada país lo vive de una manera diferente... y yo lo he vivido así y estoy feliz con ello".