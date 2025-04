Sale a la luz la causa de la muerte del culturista y estrella del porno Damien Stone: "Se le había agrandado mucho..."

Nuevo golpe letal para una comunidad deportiva que parece marcada por la tragedia. En 2021, la comunidad del culturismo y el fitness perdió 21 atletas, que murieron por diferente motivos, en 2022 también se produjeron decenas de fallecimientos y en los últimos 12 meses los muertos superan con creces la decena. Depresión, desafortunados accidentes, el uso de esteroides y sustancias ilegales o métodos inhumanos para lograr el ansiado e imponente músculo ha acabado con la muerte de muchos profesionales y aficionados de esta disciplina.

El culturista y estrella La famosa estrella porno Damien Stone murió repentinamente a la edad de 32 años debido a complicaciones derivadas de un agrandamiento del corazón, algo que ya ha provocado numerosos fallecimientos de atletas de esta disciplina. "Lo tenía enorme, se le había agrandado mucho...", confirmó su familia.

La trágica noticia acaba de salir a la luz pero, en realidad, el triste fallecimiento de Stone ocurrió hace un mes, según Adult Video News .

Más de cien películas porno

Stone, nacido en Moldavia y criado en los Estados Unidos, estuvo activo en la industria del cine para adultos entre 2017 y 2021. Durante ese período, participó en aproximadamente 120 escenas para sitios como Bromo, TransAngels, Men, Sword, WhyNotBi, ManUpFilms, entre otros. fue muy conocido por su versatilidad, ya que filmó con hombres, mujeres y mujeres transgénero .

Stone dejó la industria en 2021 y se dedicó por completo al culturismo, mientras también se concentraba en su cuenta de OnlyFans.

Y encontró el éxito en su nueva pasión cuando se convirtió en tres veces campeón de culturismo en Pensilvania, donde vivió después de mudarse a los EE. UU. desde su país de origen.

La nueva pasión de Stone dio lugar a una serie de fotografías y clips de sus entrenamientos en su canal de Instagram donde contaba con muchos seguidores.

Los homenajes comenzaron a llegar después de que se conoció la triste noticia, y sus antiguos directores compartieron sus propios recuerdos de él.

Planeaba su regreso al cine adulto

Entre ellos se encontraba Steve Cruz, quien le dijo a AVN: "En el set, fue divertido y un placer trabajar con él. Siempre es triste ver a un joven fallecer antes de tiempo. Les envío mis condolencias a sus familiares y amigos".

Los rumores sugieren que Stone estaba planeando un importante regreso al porno antes de su muerte.

Un agente le dijo a AVN: "Estaba emocionado por volver y hacer cosas nuevamente, y no era por razones monetarias porque era un tipo bastante cómodo en su vida personal, en cuanto a finanzas. Así que no lo hacía por dinero; lo hacía para mantener su nombre en el radar y aumentar su lista de fans, y cosas así. Lo esperaba con ilusión. No iba a aceptar cualquier oferta."

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde solía compartir fotos de sus entrenamientos y reflexiones personales, escribió: “Luchar por el crecimiento en todas las facetas de la vida es una de las muchas claves para el éxito. Ser disciplinado en algo tan simple como cuidar su cuerpo de manera consistente ayuda a fomentar la disciplina en otras áreas de la vida también”.