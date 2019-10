Salva Sevilla: «Quizá ahora sea más fácil ganar al Madrid»

Cuando Salva Sevilla salte al césped de Son Moix recordará a aquellos que hace no mucho le tomaron por loco. «Me lo decían incluso amigos, pero no hay que darle más vueltas», dice. Hoy, el Real Madrid visita al Mallorca y a Salva, que volverá a disfrutar de la titularidad ante los blancos cuatro años después, se le viene a la cabeza el duro camino que emprendió en el verano de 2017. «La decisión fue difícil incluso para mí. Estaba en Primera y bajar dos categorías no fue fácil», recuerda el centrocampista. «Fue como empezar de cero», añade sobre su llegada a un club que estaba en Segunda B.

Instalaciones modestas y campos con barro, nada se asemejaba a lo que había tenido la suerte de vivir años atrás. «Siempre he sido una persona muy humilde y a la que nadie le ha regalado nada, pero es verdad que cuando uno vive la otra cara del fútbol valora mucho más cuando llega a Primera». Y es que en Segunda B, Salva volvió a sentirse futbolista. «Mi último año en el Espanyol fue complicado. Perdí muchísima confianza y no me sentía valorado haciendo lo que hacía», recuerda. «Uno piensa en muchas cosas. Piensa en abandonar, en dejarlo porque ves que no te están saliendo las cosas. Con mi edad se te pasan muchas cosas por la cabeza», confiesa.

Sólo contaba con el apoyo y la confianza de familiares y «cuatro amigos» hasta que, cuando menos lo esperaba, Vicente Moreno y el Mallorca se cruzaron en su camino. «Vicente me ha devuelto la confianza y me ha puesto a jugar. Ha sido clave en mi rendimiento y una pieza fundamental en todo lo que me ha pasado estos años», dice. Y es que de la mano del técnico valenciano, el Mallorca volverá a enfrentarse al Real Madrid seis temporadas después. «La última vez que yo me enfrenté al Madrid estaba en el Espanyol y Cristiano metió tres goles, así que me acuerdo bien», comenta entre risas. Ronaldo ahora celebra los goles en Italia con la Juventus y el conjunto madridista, que se ha dejado puntos contra Valladolid, Levante y Atlético, ya no parece invencible. «Siempre es difícil ganar al Madrid, pero por los resultados que están teniendo estos últimos tiempos, quizá este año pueda ser más fácil», señala. «Sabemos dónde le podemos hacer daño, aunque tienen pocos puntos débiles. A ver si les coge el día tonto de la temporada y podemos sorprenderles», añade entre más risas.

Para Salva será especial volver a enfrentarse al Madrid, pero más lo será para Kubo, que se reencontrará con los que hasta hace muy poco eran sus nuevos compañeros. «Para él será muy especial. Es un chaval que seguro que le va a ir bien porque pone de su parte y nosotros estamos aquí para ayudarle. Pero no hay que olvidar que tiene 18 años», comenta sobre el joven futbolista japonés, que podría tener minutos ante el equipo que le contrató el pasado verano.

Uno de los que no estará en el césped es Lucas Vázquez con quien Salva coincidió una temporada en el Espanyol. «La gente está siendo muy injusta con Lucas. Es un chaval súper trabajador, humilde y que siempre se lo deja todo en el campo. Tú puedes opinar, pero siempre desde el respeto», dice con tono serio. Tampoco entiende Salva que aún siendo líderes, al Madrid se le critique tanto. «Fíjate cómo es esto del fútbol. Como jugador dices «madre mía, qué no dirán de los demás». Sobre su problema con Morata, el ex del Betis no quiere hacer más hincapié en el asunto. Su conciencia está tranquila. «No voy a permitir que se dude de mí ni que se diga que me he metido con su familia», apunta. Hoy, Son Moix se vestirá de gala y Salva sólo pide una cosa: «Ojalá vengan despistados».