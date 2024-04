Santi Serra, el otro triunfador en la Copa del Mundo de la FEI en Riad

La Final de la Copa del Mundo de la FEI en Riad es mucho más que las pruebas de Salto y Doma Clásica. Una de las atracciones en la capital saudí es el espectáculo de Santi Serra Camps. Santi Serra es un entrenador de caballos en libertad o "un susurrador de caballos" como lo denominan algunos. Nació en Manlleu, en una familia que respiraba pasión por los caballos. Toda su vida ha estado rodeado de equinos y recuerda que desde muy joven estaba haciendo equilibrios a caballo. Empezó como animador en rodeos y tuvo un sueño que se hizo realidad durante un espectáculo en el que libraba al caballo de cabezada y montura y éste respondía a su voz. Ese fue el punto de inflexión para sacar adelante un espectáculo de caballos en libertad. "Estoy muy feliz de poder estar en este evento, es brutal. Tiene una organización impresionante. Acepté en cuanto me llamaron", asegura a LA RAZÓN.

El desplazamiento de los caballos ha sido más sencillo de lo que puede parecer. "Viajan muy cómodos y si pudiera hacer todos mis espectáculos viajando en avión sería genial, aunque en Europa no se puede, tenemos que viajar en camión si queremos desplazarnos. Al final, aunque los camiones son buenos y tienen todo lo necesario, hay curvas, frenazos y en avión es que no se enteran".

Su objetivo es "enseñar al mundo es que con el bienestar y el juego puedes conseguir lo que quieras de los caballos. Son artistas como nosotros y se lo pasan muy bien actuando. Por desgracia el mundo del caballo, es un mundo limitado y necesitamos llegar con nuevos horizontes", comenta. En Riad ya ha triunfado. "Ha sido impresionante ver los mensajes de la gente saudí, cómo les ha encantado el espectáculo", relata. En Riad no está "Nika", uno de sus referentes: "Se la echa mucho de menos. Hay un evento en el que trabajamos con iluminación 3D, con muchos efectos de iluminación y necesitaba un artista como “Nika” porque era especial".

Santi Serra tiene nuevos proyectos vinculados con el mundo de la música: "Estoy en ello y en nada habrá novedades. Tenemos ya nueve temas muy chulos que hemos estado grabando. Me he ido a grabar a Puerto Rico. Gracias al mundo del caballo estoy llegando al mundo de la música y es una cosa que quería hacer hace muchos, muchos, muchos años. Un día montando a caballo con mi amigo Juan Luis Maluma en El Rocío estábamos cantando y me dijo, ¿por qué no lo pruebas? Y yo dije, pues para adelante. Gracias a los caballos he llegado a gente muy top dentro de la música, como por ejemplo puede ser Rafa, que es uno de los organizadores de los premios latino o Dimelo Ninow Segarra, que es mi productor. Es productor número uno de todas las canciones mundialmente famosas. Estamos grabando con él la verdad que cosas muy chulas. No voy a dejar el mundo del caballo, pero sí voy a abrir otra vía artística".

Y ahora, ¿qué? "La próxima semana actúo en Murcia, después hago un pequeño parón por la música, ya que estoy a la puerta de los estrenos y tenemos un par de espectáculos en Sudamérica. Luego empezamos la gira por Europa".