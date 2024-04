Borja Carrascosa y "Sir Hubert NRW", de Alemania a Riad en su mejor momento

El binomio de Borja Carrascosa y "Sir Hubert NRW" está marcado por la dedicación, la paciencia y la determinación. Estos días compiten en Doma Clásica en la Final de la Copa del Mundo en Riad.

Desde sus inicios, "Sir Hubert NRW", magnífico caballo westfaliano, demostró un notable potencial. Adquirido por la familia Hoffman con cinco años, "Sir Hubert NRW" era un caballo sensible, lleno de energía, y que requería de paciencia y dedicación. Todo lo encontró en manos de Borja Carrascosa.

"Es un caballo que siempre fue muy sensible, bastante caliente", asegura. "Hasta que no tuvo ocho años, no lo saqué a competir. Pasamos esos años entrenando hasta alcanzar el nivel de Gran Premio", apunta Borja. "Era un caballo que había que darle tiempo, porque era sensible y muy grande. Cuando estuviera preparado, lo sacaríamos a competir. Por eso tiene muy poquita experiencia", dice Carrascosa. A los ocho años y medio el binomio comenzó a competir, pero no fue hasta los 10 cuando empezó a concursar en internacionales con buenos resultados. Ahora, con 11 años, "Sir Hubert NRW" está en su mejor momento. "Ha cambiado muchísimo a medida que ha estado haciendo concursos y clasificaciones para la World Cup. Se ha asentado mucho y la verdad es que ahora está en un muy buen momento", detalla.

Borja Carrascosa compite en la Final de la Copa del Mundo de Doma en Riad Chacco Marketing

Nada de esto hubiera sido posible sin una buena conexión entre jinete y caballo. "Tengo muy buena relación con él, tenemos mucha conexión porque lo conozco desde los cinco años, así que ya es mucho tiempo junto. La verdad es que nos entendemos bastante bien".

Las sensaciones en Riad son positivas para Carrascosa y "Sir Hubert NRW". La tranquilidad y concentración del caballo reflejan la confianza y preparación que han realizado juntos. "Mis sensaciones en Riad con él hasta el momento son muy buenas, está bastante tranquilo. Pensaba que a lo mejor iba a estar un poquito más excitado por estar en un sitio nuevo, pero la verdad es que está bastante tranquilo, muy concentrado y le siento con bastante energía", comenta Carrascosa. "Creo que se está adaptando muy bien al clima, porque la verdad es que de Alemania aquí hemos notado bastante la diferencia de temperatura, pero como es todo cubierto y lo tienen climatizado se está bastante bien", asegura.

Borja Carrascosa está firmemente arraigado a Alemania, donde ha pasado más de una década perfeccionando su arte y rodeándose de los mejores profesionales de la equitación. Aunque España siempre está en su corazón, su determinación con dar lo mejor de sí en este deporte lo mantendrá allí de momento. "No tengo pensado volver a España porque llevo ahora mismo trece años y medio en Alemania y la verdad es que estoy feliz. Estoy muy contento. Estamos en el centro de Europa, tenemos todos los concursos mucho más cerca, tenemos todos los grandes profesionales, hay buena cría, hay subastas... tenemos todo", afirma. "Creo que es el lugar donde debo estar ahora mismo y donde quiero estar. Ahora sólo pienso aprovechar esta gran oportunidad que tengo. Volveré a España para competir en el Campeonato de España y en vacaciones para ver a mi familia y a amigos. A pesar de que me gusta mucho España, en Alemania ya tengo mis cuadras y mi hogar", destaca.

La preparación de "Sir Hubert NRW" para la Final de la Copa del Mundo en Riad ha sido una combinación de entrenamiento inteligente, cuidados y una planificación para que el caballo goce de bienestar general. Carrascosa y su equipo se han enfocado en que el caballo esté en su mejor forma física y mental. "La verdad que para la preparación ha sido bastante light. Lo que hemos hecho han sido muchos ejercicios de mantenimiento, de gimnasia, muchas salidas a la pista de galope, mucho trabajo de base", dice a LA RAZÓN. "Creo que es importante que los caballos lleguen a la competición en buen estado, físicamente preparados, frescos, motivados, entonces tampoco se van a cambiar grandes cosas a pocas semanas o días de la competición. No creo que se deba cambiar nada cuando llegas a una cita tan importante como ésta", asegura.

"Como ha estado haciendo en los últimos meses todos estos concursos clasificatorios para la World Cup y han sido bastante seguidos, después del último le dimos un descanso para desconectar un poco. Hemos estado dándole su tiempo para volverse a poner en forma después de ese descanso con muchos ejercidos de gimnasia", detalla.

A finales del año pasado y por méritos deportivos a "Sir Hubert" le concedieron la insignia "NRW". "Es una insignia que da la asociación de westfalianos por méritos deportivos. A finales del año pasado es cuando le concedieron la insignia, por lo que ahora es "Sir Hubert NRW"", explica Borja.