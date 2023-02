Sergio Arribas: gol en 28 segundos y una camiseta para enmarcar

28 segundos necesitó Sergio Arribas para marcar su primer gol con el primer equipo del Real Madrid. Nada más entrar en el campo se encontró un balón dentro del área y no se lo pensó, lo cruzó al palo más lejano para darse el gustazo en su segunda aparición con los «mayores» este curso. Siempre que se habla de que Ancelotti tiene que tirar de la cantera, hace tiempo que el primer nombre que surge en la cabeza de los aficionados es Sergio Arribas, que a los 21 años es, seguramente, el mejor futbolista, con permiso del recién llegado al Dépor Lucas Pérez, de toda la 1ª RFEF. No es un delantero de área, pero sí que tiene olfato dentro de ella y por eso suma 9 goles en la tercera categoría del fútbol español, con un Castilla que está segundo clasificado en el Grupo 1.

Desde allí y desde Valdebebas llegó Arribas en el descuento de la semifinal del Mundialito para confirmarle a Ancelotti que puede contar con él ante tanta baja y cansancio. El técnico, nada más ver el gol del chico, esbozó una sonrisa cómplice. Este curso había jugado sólo 9 minutos en el choque de Copa del Rey ante el Cacereño y ayer tuvo incluso menos, pero los aprovechó a lo grande. Reconoció en Real Madrid TV que va a enmarcar la camiseta del partido una vez que se la firmen todos los jugadores de la plantilla y dio las gracias a su familia y a Raúl González, su técnico en el filial con el que lleva mucho tiempo.

«Lo he dicho muchas veces, la cantera es un aspecto importante y nadie se olvida aquí de estos jugadores. Pero en el primer equipo el nivel es muy muy alto y dar minutos a los chicos no es tan sencillo. Dicho esto, tenemos jugadores que evaluamos y van progresando con los entrenadores de Valdebebas y pronto estarán en el primer equipo. Dar minutos por dar minutos no es sencillo, porque esta plantilla ha ganado la Copa de Europa», explicaba Ancelotti sobre cómo gestiona a los chicos.

Otro penalti fallado

Si el domingo pasado fue Asensio el que no pudo marcar desde los once metros en Son Moix, ayer el que falló fue Modric, que tuvo en sus botas el 1-3 tras la falta cometida sobre Vinicius y que confirmó este nuevo VAR en el que el colegiado de campo cuenta por megafonía la decisión tomada. «¡Penalti!», gritó el colegiado uruguayo, que antes no había visto uno bastante claro, también sobre el brasileño. «Tengo que elegir mejor los lanzadores», bromeaba el técnico del Real Madrid cuando le preguntaron por este detalle. «A veces se fallan, Luka lo ha hecho siempre muy bien, es un momento concreto. Yo tengo muy claro que los lanzadores son Karim, Modric, Asensio... Es muy complicado entrenar los penaltis, el factor ambiental no se puede replicar», explicaba Ancelotti. Rodrygo no tira desde que falló en el Mundial, pero brilló otra vez como falso «9» en ausencia de Benzema.