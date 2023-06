Sergio Ramos quiere volver al Sevilla

Sergio Ramos es uno de los nombres propios de este verano. El camero tiene claro que quiere regresar al Sevilla, a pesar de las críticas que recibe. El central siempre defendió que se siente canterano y sevillista. Pero para una gran parte de la afición lo cierto es que el pasado no está olvidado. "Si Mendilibar está escuchando la noticia, me imagino que no tendrá muchas posibilidades de que jugadores de la calidad de Ramos se puedan ofrecer como lo está haciendo para jugar en el Sevilla", una idea que también defiende el propio Antón Meana y pone ejemplos: "Isco no era ni riesgo, era fracaso absoluto. Ramos te puede venir bien o mal, pero me llama la atención que Ramos quiera jugar en el Sevilla ignorando la situación tensa que provocaría su llegada", dijo Antonio Romero en la Cadena SER.

Manu Carreño también quiso dar su opinión: "¿Qué busca Sergio Ramos con que salga esto?", Aguilar defiende al futbolista y responde que no se debe a ningún motivo concreto que haya podido acceder a esta información, todo responde a la misma circunstancia: el deseo de Ramos. "Sergio no tiene interés de que esta noticia salga. Me he encontrado a muchas personas cercanas que me comentan lo mismo y está como loco por jugar en el Sevilla. No creo que tenga interés ninguno en que salga la noticia, aunque tampoco le iba a importar si la ve". Todo se trata del último reto de la carrera de Ramos, tal y como lo defiende el propio Miguel Ángel Chazarri: "Tal vez sea el único reto que le queda, ser querido en su tierra, poniéndose la camiseta con la que empezó", afirmó.

Ramos tiene hasta tres alternativas diferentes para seguir jugando. El defensa ya no tiene compromisos internacionales y eso, sin duda, es un aliciente. En 57 partidos con el PSG marcó 5 goles. El 23 de enero de 2022 en liga contra el Reims fue el primero. El club también destacó que del 28 de noviembre de 2021 al 1 de enero de 2023, permaneció invicto con el club y sumó 34 partidos sin conocer la derrota. "El París Saint-Germain está encantado de haber visto a Sergio Ramos defender sus colores con tanta determinación, y le desea sinceramente lo mejor para el resto de su carrera", matizó la entidad.

Ramos es considerado uno de los mejores defensas del mundo. Y es que, ha marcado 101 goles en 671 partidos en todas las competiciones. El ex capitán del Real Madrid entre 2015 y 2021 y ayudó a su equipo a ganar cuatro Ligas de Campeones entre 2014 y 2018 y la Liga en 5 (2007, 2008, 2012, 2017 y 2020). Con la selección española gano la Eurocopa de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010.